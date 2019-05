62-årige demente Gert, som har været efterlyst i en uge, er fundet død.

Det var medlemmer af organisationen Missing People, der fandt Gert i et skovområde i Salten-Bryrup, som ligger syd for Silkeborg.

»Vi kan endnu ikke sige noget om, hvor længe han har været død, og hvad han er død af, men jeg formoder, at han er død af kulde. Han har ikke været i stand til at tage vare på sig selv,« fortæller politikommissær Bent Riber Nielsen ved Lokalpolitiet Silkeborg til TV 2 Østjylland.

Han vurderer ikke, at der er noget mistænkeligt over Gerts dødsfald.

Den 62-årige mand har været efterlyst siden 24. april, hvor han forlod bostedet Pilebakken, hvor han boede, i Salten om eftermiddagen.

Bostedet er for personer med svære psykiske sygdomme eller svær demens, og derfor frygtede politiet fra starten af, at Gert ikke var i stand til at tage vare på sig selv.

De pårørende er underrettet.

Politiet har torsdag udført et ligsyn.