Han blev sidst set på Tåsinge på vej mod Svendborg.

En 77-årig dement mand efterlyses lige nu af Fyns Politi.

Han er 170 centimeter, almindelig bygning og iført en mørk jakke, eventuelle røde bukser og en hvid klud om hovedet.

»Han blev sidst set klokken otte lige ovre på den anden side af broen på Tåsingesiden,« siger Kenneth Taanquist, som er vagtchef for Fyns Politi, og fortsætter:

»Vi frygter ikke for hans ve og vel på nuværende tidspunkt, men i og med han er dement, så er familien bange for, at han ikke kan finde hjem igen.«

Politiet har kontaktet patruljerne i området, som leder efter manden i øjeblikket.

Familien har derudover forklaret til politiet, at han har været til noget behandling på Tåsinge, som han ikke ville deltage i. Derfor er han formentlig gået fra behandlingen.

Du kan ringe til 114, hvis du skulle støde på manden.