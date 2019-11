En dement mand er ved Retten i Svendborg tirsdag blevet dømt for vold mod en tidligere ansat på det plejehjem, han bor på.

Tirsdag sad den 72-årige mand på anklagebænken. Men hans vidneforklaring blev hurtigt rundet af. Han kunne nemlig ikke huske episoden.

Det skriver Fyens, der var til stede under retssagen, og som har dækket den ifølge mediet 'ulykkelige sag' løbende.

Under retssagen nåede anklagemyndigheden at stille tre spørgsmål, men da manden hverken kunne huske, hvor han boede, eller hvad der var sket, fik han lov til at sætte sig tilbage til sin forsvarsadvokat.

Den demente mand sad tiltalt for at have taget kvælertag på en af plejehjemmets ansatte, mens hun sad i en personalestue 6. november sidste år.

Først klemte han ikke så hårdt, og den ansatte forklarede under retssagen, at hun var i tvivl om, hvorvidt det var for sjov.

Da han begyndte at klemme til, trak hun sig væk og bad ham bestemt om at gå tilbage til sit værelse. Hvilket han gjorde.

Dernæst brød den ansatte ud i gråd, og hun er siden stoppet på plejehjemmet.

Den 72-årige demente mand bor der dog stadig, og det skal han blive ved med.

Det blev tirsdag fastslået, da han blev idømt en behandlingsdom for overfaldet. En dom, der betyder, at han skal blive boende på det plejehjem, hvor overfaldet fandt sted.

En mentalundersøgelse har nemlig konkluderet, at hans demens er så omfattende, at han ikke er i stand til at afsone en almindelig straf.

Ifølge Fyens er den demente mand ikke tidligere straffet.