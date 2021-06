Tyveri og hærværk mod Café Retro på Rømø, fik caféejerne til at dele overvågningsbilleder af ugerningen. Men nu kan det komme til at koste dem det tidobbelte af den sædvanlige bødetakst.

50.000 kroner. Så meget skal de uheldige caféejere måske slippe for at dele overvågningsbilleder af hærværksmænd på Facebook, da det er brud på persondataloven. Det skriver JydskeVestkysten.

For i april i år faldt der dom i en sag fra december 2018, hvor en Humac-forretning, der forhandler Apple-produkter, blev idømt en bøde på 50.000 kroner. En bøde, der var ti gange så stor som den tidligere sats på 5.000 kroner.

Og nu kan det komme til at koste caféejerne fra Rømø det samme.

»Så må vi smile og betale. Længere er den ikke. Jeg tænker kun på, at dem, som har gjort det her, de nok ikke kommer til at gøre det igen. Det her er nok også med til, at andre ikke ligefrem tænker, at det kunne være sjovt at lave hærværk mod os,« siger Betty Laursen, der er den ene ejer af Café Retro, til JydskeVestkysten.

Det er dog op til Datatilsynet at vurdere den konkrete sag, hvor størrelsen på bøden eksempelvis kan afhænge af, hvor mange der optræder på de delte billeder. I sagen om Café Retro er der tale om fire mænd.

Ifølge lovgivningen for tv-overvågning må billede- og lydoptagelser med personoplysninger, som bliver optaget i forbindelse med kriminalitet, kun deles i tre tilfælde.

Hvis personen eller personerne har givet samtykke, hvis delingen følger loven eller hvis billederne bliver delt af politiet.