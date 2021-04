En tidligere deltager i børneprogrammet "Ultra smider tøjet" er blevet idømt ni måneders fængsel for seksuelt overgreb på et barn og for besiddelse af mere end 3000 børnepornografiske billeder og videoer.

Det skriver Information fredag.

Dommen blev afsagt mandag ved Retten i Glostrup.

"Ultra smider tøjet" er blevet sendt på DR Ultra og kan streames på dr.dk.

Programmet er blevet kritiseret både i ind- og udland, fordi voksne stiller sig nøgne frem foran børn i 11-årsalderen. Herefter kan børnene stille spørgsmål til de voksne om deres kroppe og udseende.

Den dømte deltager - en 41-årig mand - har deltaget i ét afsnit af "Ultra smider tøjet", hvor han var en af flere voksne, der smed tøjet.

Sidste efterår blev DR bekendt med, at han var mistænkt for at have begået seksuelt overgreb, hvorefter det pågældende afsnit blev fjernet fra DR's hjemmeside. Det skete dog uden nogen forklaring.

DR har ikke ønsket at medvirke i et interview om sagen, men i en mail oplyser chef for DR Ultra Morten Skov Hansen, at de medvirkende børn og voksne har været adskilt under alle optagelser.

- Vi kan derfor bekræfte, at vedkommende ikke har været i nærheden af børn under hele produktionen, skriver han til Information.

Den dømte deltager har talt med avisen. Han fortæller, at han meldte sig til programmet for at vise, hvordan en almindelig krop ser ud.

For ham var der ikke noget seksuelt i deltagelsen, og han forstår ikke den generelle kritik af programmet.

- Jeg kan ikke se problemet i det, vi er jo alle sammen født nøgne. Og alle har fået skriftlig tilladelse fra deres forældre til at være med, siger han.

Foruden de 3000 børnepornografiske billeder og videoer er han kendt skyldig i anden kønslig omgang end samleje med et barn.

Manden har anket sin dom til landsretten.

En af programmets kritikere er retsordfører Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti. Han undrer sig over, at DR ikke selv har gjort opmærksom på, at en deltager var mistænkt i en sag om overgreb på et barn.

Han fortæller til Information, at han vil kalde kulturminister Joy Mogensen (S) i samråd om sagen.