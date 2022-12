Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet leder i øjeblikket efter en mand, der mistænkes for at have begået et 'strafbart forhold' i Skive.

I den forbindelse har man valgt at offentliggøre flere billeder af ham.

Manden er helt konkret mistænkt for at have begået et strafbart forhold den 18. november ved restauranten Manhattan i Skive.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har offentliggjort flere overvågningsbilleder af den efterlyste mand. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Politiet har offentliggjort flere overvågningsbilleder af den efterlyste mand. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

»Episoden skete cirka i tidsrummet mellem klokken 01.07 til 02.46, og politiet søger identiteten på personen på billederne, idet vi ønsker at tale med pågældende,« lyder det.

Hvad det 'strafbare forhold' nærmere bestemt dækker over, oplyser politiet ikke.

Den efterlyste mand beskrives som mellem 18 og 20 år, lys i huden og mellem 180-190 centimeter høj.

Han er almindelig til kraftig af bygning, og han har kort, mørkeblondt hår.

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

På overvågningsbillederne fra Manhattan er han iført en mørk trøje, mørke bukser og grå kondisko.

Har du oplysninger om personens identitet eller opholdssted, så beder Midt- og Vestjyllands Politi om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.