Nordjyllands Politi deler nu nye detaljer om en forsvunden 12-årig pige.

Pigen, der hedder Lena Anna Fiedor, blev sidst set omkring klokken 18 tirsdag aften i Øgadekvarteret i Aalborg.

»Vi formoder, at Lena medbringer et gråt/sort løbehjul med pink hjul, pink skrift og bærerem,« siger leder af politiets efterforskning Henrik Kjær Hansen i en pressemeddelelse.

»Hvis man ser dette løbehjul stå et sted, så ring til Nordjyllands Politi på telefon 114. Vi kan heller ikke afvise, at Lena har benyttet offentlig transport og derfor kan have søgt ophold i andre byer,« siger han.

Oplysningerne fra efterforskningslederen kommer efter, at politiet i går efterlyste den 12-årig pige, efter hun havde forladt sit hjem i Nørresundby i Nordjylland.

Det var sket i nedtrykt tilstand, og derfor har politiet og familien efterlyst hende.

Signalementet af pgen lyder stadig:

• 12 år og 170 centimeter høj

• kraftig af bygning med mørkt mellemlangt hår og briller

• iført sort hættetrøje med hvid tekst på hætten, mørkeblå cowboybukser, blå/sorte arbejdssko af mærket Mascot.

• Bærer skuldertaske af læder med rem.

• Hun medbringer muligvis et gråt/sort løbehjul med pink hjul.