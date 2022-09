Lyt til artiklen

To personer efterlyses for røveri på Flintholm Station i Vanløse nær København.

Det oplyser Københavns Politi.

Røveriet skete natten til 4. september, hvor en 20-årig mand blev røvet på en sti ved stationen.

De to gerningsmænd spurgte, om offeret havde et par cigaretter, som han så gav de to efterlyste.

Men efter at have fået to cigaretter af den 20-årige, gennede de ham ned af en nærliggende sti.

»På stien blev han truet med en pistol, udsat for vold og fik frarøvet sine kontanter,« oplyser politiet.

Den ene gerningsmand, til venstre på fotoet, beskrives som 17-19 år, omkring 170 centimeter høj, spinkel af bygning og mellemøstlig af udseende med lidt skæg. Desuden talte han dansk med accent og gik i Nike-sko.

Den anden gerningsmand beskrives som værende 23 år gammel, 180 centimeter høj, spinkel af bygning, mellemøstlig af udseende med mindre skægvækst og mørkt krøllet hår med fade-klipning. Han talte også dansk med accent.

Kan du hjælpe politiet med at finde dem, beder de dig kontakte dem på 114.