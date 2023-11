Overvågningsbilleder og flere forskellige efterforskningsskridt har intet videre ikke ført til noget.

Derfor beder politiet nu om offentlighedens hjælp til at identificere en mulig gerningsmand bag et røveriforsøg.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse onsdag.

Politikredsen modtog mandag klokken 20.13 en anmeldelse om, at der var blevet forsøgt begået røveri i SuperBrugsen på Rødegårdsvej i Odense.

Her ses et billede af den person, som Fyns Politi gerne vil have identificeret. Foto: Fyns Politi Vis mere Her ses et billede af den person, som Fyns Politi gerne vil have identificeret. Foto: Fyns Politi

»Under røveriet truede gerningsmanden en kassemedarbejder i butikken med en kniv i et forsøg på at få udleveret kassebeholdningen. Det lykkedes dog ikke, og gerningsmanden forlod tomhændet butikken ad udgangen ved Rødegårdsvej,« oplyser politiet.

Siden har man gennemset overvågningsbilleder fra butikken, ligesom politiet har 'foretaget flere efterforskningsskridt for at få identificeret gerningsmanden':

»Desværre uden held. Derfor offentliggør politiet nu følgende fotos af gerningsmanden i håb om, at borgerne kan hjælpe med at identificere personen,« lyder det.

Den formodede gerningsmand beskrives som etnisk dansk af udseende og spinkel af bygning.

Foto: Fyns Politi Vis mere Foto: Fyns Politi

Han vurderes at være omkring 20 år.

Hvis du har oplysninger om gerningsmanden eller andre oplysninger, der kan bidrage til opklaring af sagen, bedes du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 1-1-4.