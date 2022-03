Søndag er dele af det etagebyggeri i Vanløse i København, der fredag blev ramt en omfattende brand, ved at blive revet ned.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen.

Der er blandt andet kørt kraner til stedet, der skal stå for nedrivningsarbejdet, oplyses der.

Friske billeder fra søndag viser, hvordan den store beboelsesejendom allerede er brudt ned i stort omfang. Se her:

Murbrokker og andet køres væk i containere. Foto: Byrd/Michael Thomsen Vis mere Murbrokker og andet køres væk i containere. Foto: Byrd/Michael Thomsen

»Man har haft et møde med nogle eksperter, der ved noget om nedrivningsarbejdet af sådan nogle bygninger, der er så ustabile og farlige,« siger han:

»Det er i første omgang ikke hele komplekset, der skal nedrives, men blot de dele, der ligger ud til Grøndals Parkvej og som udgør en fare.«

Er du berørt af branden? Så hører B.T. gerne fra dig. Send gerne en mail til 1929@bt.dk

Hovedstadens Beredskab har søndag på Twitter ligeledes informeret om status på arbejdet i det ødelagte etagebyggeri.

»Vi har fortsat har mandskab indsat til efterslukning og i tilfælde af genopblussen. Flere entreprenørmaskiner arbejder på at fjerne dele af den brandramte bygning som er i fare for at styrte sammen, så man kan genåbne Godthåbsvej i morgen,« lyder det.

Kraner arbejder inde i bygningen. Foto: Byrd/Michael Thomsen Vis mere Kraner arbejder inde i bygningen. Foto: Byrd/Michael Thomsen

Flere veje i området har været spærret siden anmeldelsen om branden kom fredag eftermiddag.

På samme måde står 90 familier nu uden tag over hovedet. Genhusningen af disse har kørt i to spor.

Der er dem, som har været forsikret, hvor det er forsikringsselskaberne, der har stået for genhusningen. Dem, som ikke har været forsikret, har fået hjælp fra kommunen.

Søndag aften vil der være et borgermøde på en nærliggende skole, hvor de berørte kan komme og stille spørgsmål, lige som der er blevet stillet krisehjælp til rådighed.

Tidligere var bygningen mange flere etager høj. Foto: Byrd/Michael Thomsen Vis mere Tidligere var bygningen mange flere etager høj. Foto: Byrd/Michael Thomsen

Ved 20-tiden lørdag overgik brandvæsnet fra brandslukning til efterslukning. Det betyder, at flammerne er slukket, men at der stadig er gløder, som ulmer.

I løbet af brandslukningsarbejdet har mere end 100 brandfolk været til stede.