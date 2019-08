Årets Pride-festligheder blev tirsdag skæmmet af et voldeligt overfald på den kendte debattør og forfatter Ahmad Mahmoud. Gerningsmanden var tilsyneladende serbisk fodboldfan.

Under et arrangement på Rådhuspladen blev Mahmoud slået flere gange i hovedet, da han passede sit arbejde som frivillig vagt, siger han til B.T.

»Der kommer fem-seks serbiske fodboldfans gående forbi os og råber noget efter os. Det eneste, jeg kan forstå, er nogle bandeord,« siger Mahmoud, som har gået i klasse med nogle, der taler sproget, og delte gavmildt ud af de værste gloser.

»Jeg beder dem om at gå videre, men en af dem træder ud af flokken og giver mig to knytnæver i hovedet. Jeg tør ikke andet end at skubbe ham væk, for ikke at eskalere situationen, og han smutter,« siger dansk-palæstinenseren, der blandt andet skriver for Ekstra Bladet og Jyllands-Posten.

Ahmad Mahmouds venner fulgte efter overfaldsmanden, som de filmede og tog billeder af med henblik på at hjælpe politiet med opklaringsarbejdet. (Privatfoto) Vis mere Ahmad Mahmouds venner fulgte efter overfaldsmanden, som de filmede og tog billeder af med henblik på at hjælpe politiet med opklaringsarbejdet. (Privatfoto)

Dagen derpå er 31-årige Mahmoud ikke kun vred på gerningsmanden, som han mener må have været i København for at se F.C. Københavns fodboldkamp mod Røde Stjerne Beograd, men også på politiet, som han mener, har svigtet.

»Mine venner løb efter manden og tog billeder og video, og det kom der noget tumult ud af. Jeg ringede 112, men blev sat på ventetone. En veninde, der så overfaldet, kom igennem efter flere minutter, men der sagde politiet, at de var optaget og ikke kunne rykke ud. Så stod vi der i en rigtig lortesituation,« siger han.

Onsdag anmeldte han overfaldet på politistationen på Københavns Hovedbanegård, og der blev han endnu engang forarget over det, han kalder 'en chokerende udmelding fra politiet'.

»Jeg nævnte, at det ikke var muligt at få hjælp i forbindelse med episoden, og svaret lød blot, at der er underbemanding på alarmcentralen, så man må forvente at komme på pausetone.«

Han er desuden skuffet over politiets manglende tilstedeværelse på Rådhuspladsen, da overfaldet fandt sted.

»Nogen har taget en hjernedød beslutning. Man må være klar over, at Pride på Rådhuspladsen er en risikozone, når der er besøg af et fodboldhold, hvis fans er kendte for at være hooligans,« siger Mahmoud.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at der er en sag, men har problemer med at bekræfte hændelsesforløbet, som Ahmad Mahmoud udlægger det.

»Københavns Politi kan bekræfte, at den forurettede ringer til politiet cirka kl. halv ti. Her oplyser han, at han er blevet overfaldet tidligere på dagen, og at hans kammerat efterfølgende ringede til politiet. Vagtcentralen har gennemgået opkaldene fra det tidspunkt, hvor overfaldet skulle være sket, men det er endnu ikke lykkedes at finde frem til det omtalte opkald.«

Vold er desværre ikke noget nyt for Ahmad Mahmoud. Han har tidligere fortalt åbent om, at hans far tæskede ham jævnligt, da han var barn. (Privatfoto) Vis mere Vold er desværre ikke noget nyt for Ahmad Mahmoud. Han har tidligere fortalt åbent om, at hans far tæskede ham jævnligt, da han var barn. (Privatfoto)

»I forbindelse med efterforskningen af sagen har Københavns Politi taget kontakt til den forurettede og vil naturligvis med hans hjælp forsøge at finde frem til opkaldet, så vi kan klarlægge forløbet,« skriver Københavns Politi i en mail til B.T.

Til kritikken af politiets placering i bybilledet lyder svaret:

»Arrangementerne under Copenhagen Pride er et fokusområde for Københavns Politi, og vi prioriterer at være synligt til stede – det gælder også det konkrete arrangement på Rådhuspladsen.«

Rådhuspladsen er indtil lørdag rammen om Copenhagen Pride-festlighederne.