Mohamad Younes blev taget i forsvar af både sin far og bror, da han i sidste uge blev anholdt og sigtet for at påkøre en betjent og flygte fra stedet.

Han er en god dreng, forklarede faren, mens broren fortalte, at det hele var en fejl. Men nu viser det sig, at Mohamad Younes i forvejen var tiltalt for hele 18 forbrydelser.

B.T. har ringet til familien igen for at spørge, om de var bekendt med de mange lovovertrædelser, som den 20-årige mand fra Aarhus Vest er tiltalt for.

Mohamad Younes skulle 28. juni møde i retten for at forsvare sig mod anklagerne, oplyser Østjyllands Politi. Den sag er nu udskudt, fordi han 20. juni blev anholdt for at påkøre den betjent, der endte i livskritisk tilstand.

Mohamad Tarek Younes var i forvejen tiltalt for 18 forbrydelser, inden han blev anholdt for at have påkørt en betjent. Foto: Østjyllands Politi Foto: POLITIFOTO Vis mere Mohamad Tarek Younes var i forvejen tiltalt for 18 forbrydelser, inden han blev anholdt for at have påkørt en betjent. Foto: Østjyllands Politi Foto: POLITIFOTO

Han har ifølge politiet kørt rundt med en ladt pistol af mærket Ekol Firat Magnum, viser en aktindsigt i anklageskriftet ifølge Århus Stiftstidende.

Han har desuden verbalt overfaldet betjente med ordene: »I er nogle fucking svanse. I er nogle fucking bøsserøve. I er nogle fucking ludere.«

Derudover har han gentagne gange kørt over for rødt eller gult og kørt i busbane, skriver avisen.

Da Mohamad Younes var efterlyst, viste B.T. et tv-indslag fra TV 2 Østjylland, hvor han fortalte åbent om sine dårlige vaner i trafikken:

»Jeg er kendt som vanvidsbilisten her rundt omkring. Jeg kører over for rødt hele tiden,« sagde han i et tv-indslag, som kan ses i toppen af artiklen.

Mohamad Younes' far ville dog gerne nuancere billedet af sin søn:

»Han pralede bare,« sagde Tarek Younes, da han i B.T. forsvarede sin søn. Og i øvrigt havde sønnen aldrig haft noget med våben at gøre, fortalte han.

Politiet har altså en anden opfattelse, eftersom han er tiltalt for våbenbesiddelse.

Far Tarek Younes fortalte, at Mohamad Younes aldrig havde haft noget med våben at gøre. Men den 20-årige mand er tiltalt for våbenbesiddelse. Privatfoto Vis mere Far Tarek Younes fortalte, at Mohamad Younes aldrig havde haft noget med våben at gøre. Men den 20-årige mand er tiltalt for våbenbesiddelse. Privatfoto

B.T. har forsøgt at få et nyt interview med Tarek Younes, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Til gengæld får B.T. kontakt til broren, Ahmad Younes, der også tog sin bror i forsvar.

Din bror var tiltalt og skulle i retten for at forsvare sig mod de her 18 punkter. Vidste du godt det?

»Ja,« svarer Ahmad Younes.

Ahmad Younes vidste godt, at broren Mohamad var tiltalt for 18 forbrydelser, inden han blev anholdt for at påkøre en betjent. Foto: B.T. Vis mere Ahmad Younes vidste godt, at broren Mohamad var tiltalt for 18 forbrydelser, inden han blev anholdt for at påkøre en betjent. Foto: B.T.

Mener du stadig, han er helt uskyldig?

»Selvfølgelig er han det.«

Hvorfor det?

»Hvis han havde en pistol, havde de skudt direkte mod bilen. Det med en pistol, det er bare snak.«

Kendte din far godt til den her retssag med 18 punkter?

»Ja.«

Din far har jo sagt, at Mohamad er en god dreng, og at han ikke er, som han bliver beskrevet. Men han vidste altså godt, at han var tiltalt for de 18 punkter ...

»Jeg ringer tilbage senere,« siger Ahmad Younes.

Siden det opkald har Ahmad Younes ikke ringet tilbage, og han svarer hverken B.T.s opkald eller beskeder.

Det er uvist, hvilken tilstand den tilskadekomne betjent i dag befinder sig i, eftersom Østjyllands Politi ikke frigiver helbredsoplysninger om betjenten.

Retssagen med de 18 tiltaleforhold er udskudt, mens politiet efterforsker påkørslen af betjenten.