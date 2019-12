Det var drengestreger, der gik for vidt, lyder forklaringen fra de to unge drenge, der i weekenden trampede løs på en politibil.

Tramperiet resulterede i en knust forrude - noget, der kunne have haft alvorlige konsekvenser, hvis politibilen pludselig skulle på hasteopgave.

Konsekvenser får det dog for de to drenge, som har meldt sig selv til politiet i Holstebro efter at en video af dem, der hoppede rundt på bilen, var blevet delt. Forklaringen fra den henholdsvis 17-årige og 18-årige er, at det altså var drengestreger.

»De har været i godt humør, da det skete. Det har formentlig ikke været deres hensigt at ødelægge frontruden, omvendt må man sige, at når man løber henover en bil, må man kunne forudse, at der kommer skader,« siger politikommissær ved lokalpolitiet i Holstebro, Knud Lauridsen, til B.T.

Ifølge Knud Lauridsen, forklarede drengene, at de har set videoer på internettet, hvor andre løber op på en politibil.

Om forruderne på politibilerne i videoerne også bliver trampet i stykker, melder historien ikke noget om, men drengene i Holstebro bliver i hvert fald sigtet for hærværk.

»De er sigtet for hærværk, ja, og vi opgør erstatningskravet. 11.400 er det, det koster at få sat en ny frontrude i en patruljebil. De bliver desuden idømt en bøde,« siger Knud Lauridsen og forklarer, at det slet ikke er første gang politiet i Holstebro har oplevet lignende sager

»De sidste, vi havde, der lavede det stunt, fik en bøde på 3000,« siger han og tilføjer, at man regner med at bøden til de to drenge vil ligge på nogenlunde det samme.