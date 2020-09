Det er nu over to dage siden, 21-årige savnede Sofie Hauge Kyneb sidst blev set, men det betyder ikke, at hverken familie, politi eller frivillige giver op.

200 personer er fredag eftermiddag mødt op for at finkæmme endnu et område af Aarhus i håbet om, at de finder et eller andet, der kan føre til en opklaring af, hvor den unge kvinde befinder sig.

Det er organisationen Missing People, der har samlet de mange frivillige, som i samarbejde med politiet leder efter kvinden og spor til fods.

De frivillige sendes ud i hold på cirka 10 mennesker fra Tangkrogen, som ligger umiddelbart op ad Marselisborg Lystbådehavn i Aarhus. Det er altså cirka 15 hold, der er af sted.

Foto: Jens Anton Havskov Hansen Vis mere Foto: Jens Anton Havskov Hansen

»Vi afsøger i dag området langs kajen i lystbådehavnen her, og vi er så mange, at I kan fordele jer på områder helt op mod Risskov,« lyder velkomsten fra indsatslederen, Lasse Bostrup Kull, inden eftersøgningen går i gang.

Torsdag deltog de frivillige i Missing People også i søgningen efter den savnede Sofie. Da mødte mindst 120 op ved Ørnereden Naturcenter, hvorfra de afsøgte er stort område i Marselisborgskovene.

Tilslutningen fredag er så massiv, at der på trods af, at arrangørerne har medbragt endnu flere gule veste, alligevel langt fra er nok til alle.

Foto: Jens Anton Havskov Hansen Vis mere Foto: Jens Anton Havskov Hansen

Tidligere i dag har hundeførere med hunde afsøgt en stor del af buskadserne og bådparkeringspladserne på Tangkrogen, og nu forsøger man sig altså igen med endnu flere øjne.

Dem der bliver sendt ud nu, skal ud over at have øjnene åbne også dele sedler og plakater ud om, at Sofie er savnet.

Sofie Hauge Kyneb forsvandt onsdag formiddag, da hun forlod sin bopæl i Viby J for at tage på arbejde.

Her ses den savnede Sofie. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Her ses den savnede Sofie. Foto: Østjyllands Politi

Beskrivelsen af hende lyder, at hun var iført hvide Adidas-sko, en lysebrun fløjlsjakke, en lyserød eller hvid T-shirt samt bordeauxfarvede træningsbukser.

Har du set Sofie Hauge Kyneb, eller har du information, der kan lede til, at hun bliver fundet, bedes du kontakte politiet på 114.