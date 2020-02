Fem svenskere anklaget for at stå bag det brutale Snapchat-drab på to unge svenske mænd i Herlev nægter sig alle skyldige.

Faktisk nægter de overhovedet at have været i nærheden af Herlev, da drabene fandt sted.

»Alle fem nægter sig skyldige. De nægter, at de overhovedet har været i området,« siger forsvarsadvokat Bjørn Lund Hansen, der repræsenterer en af de tiltalte, en 22-årig svensk-somalier med initialerne MAA.

Han er ifølge B.T.s kilder en ledende figur i den svenske bande Dødspatruljen, der ligger i åben krig med den svenske bande Shottaz.

Drab og forsøg på manddrab

To af de skuddræbte, med tilnavnene 'Gucci' og 'Franky', var netop tilknyttet Shottaz. En tredje person slap med livet i behold.

De fem tiltalte mænd sidder lige nu varetægtsfængslet i forskellige danske fængsler.

»De er alle tiltalt for drab på de to, der døde i Herlev, samt forsøg på manddrab på den tredje, der var i bilen,« forklarer forsvarsadvokat Bjørn Lund Hansen.

B.T. kan torsdag dokumentere, hvor koldblodigt dobbeltdrabet var.

De to ofre for dobbeltdrabet i Herlev. Til venstre en 21-årig mand med tilnavnet 'Gucci'. Til højre en 23-mand kaldet Franky, der var bandeleder i Stockholm-banden Shottaz. Privatfoto Vis mere De to ofre for dobbeltdrabet i Herlev. Til venstre en 21-årig mand med tilnavnet 'Gucci'. Til højre en 23-mand kaldet Franky, der var bandeleder i Stockholm-banden Shottaz. Privatfoto

Under likvideringen tog den ene gerningsmand sin mobiltelefon frem og optog det ene offer, hvorefter han delte materialet på det sociale medie Snapchat.

Nu indgår billedmaterialet i politiets sag mod de fem tiltalte, fortæller en kilde med kendskab til sagen.

Snapchat-materialet kan vise sig at spille en vigtig rolle i retssagen, for det kan hjælpe politiet med at bevise, at der er tale om en bandekonflikt.

Både Dødspatruljen og Shottaz er opstået i det svensk-somaliske miljø i Stockholm-forstaden Rinkeby.

Ifølge lederen af Stockholm Politis bandeenhed, Team2022, er sociale medier blevet en platform, hvor de to rivaliserende bander ydmyger hinanden.

»Det er et magtspil på sociale medier, hvor de forsøger at forstærke deres position ved at sende den slags videoer. Enten ved at vise deres egen styrke eller ydmyge andre,« siger politileder Stephan Kiernan.

Den 22-årige bandeleder fra Dødspatruljen blev torsdag dømt i en anden sag.

I fællesskab med to andre ydmygede han en ung mand fra den rivaliserende bande ved at slå, sparke og spytte på offeret, før de tissede på ham. Det hele blev optaget på video.

En af lederne af Dødspatruljen, der også er tiltalt for dobbeltdrabet i Herlev, er torsdag idømt fire månders fængsel for bl.a. at have slået, sparket og tisset på sit offer. Politifoto Vis mere En af lederne af Dødspatruljen, der også er tiltalt for dobbeltdrabet i Herlev, er torsdag idømt fire månders fængsel for bl.a. at have slået, sparket og tisset på sit offer. Politifoto

For det fik han fire måneders fængsel ved byretten i Stockholm.

Han deltog i retsmødet via videolink, da han sidder varetægtsfængslet i Danmark.

Her venter han på, at retssagen om dobbeltdrabet i Herlev begynder til sommer.

Ved du noget om sagen? Skriv til jani@bt.dk