Landbruget er skuffet over landsretsdom, der betyder, at vandplaner ikke skal sendes til EU-Domstolen.

København. Vestre Landsret fastslår onsdag, at de danske vandplaner ikke skal efterprøves ved EU-Domstolen, som landbruget ellers har ønsket.

På trods af massiv kritik af vandplanerne har Vestre Landsret i Viborg netop afgjort, at beregningerne bag planerne ikke skal sendes til et tjek ved EU-Domstolen.

- Vi er skuffede. Vi havde selvfølgelig håbet at få medhold i landsretten. Nu vil vi studere den 104 sider lange afgørelse for at se, hvilke andre muligheder vi har, siger Hans Aarestrup, der er direktør i Bæredygtigt Landbrug.

Skuffelsen deles af Landbrug & Fødevarer, der er gået ind i sagen sammen med Bæredygtigt Landbrug.

Landbrugsorganisationerne mener ikke, at der er foretaget de nødvendige analyser for de økonomiske konsekvenser af vandplanerne.

- Det kan ikke nytte noget, at man indfører omfattende danske vandplaner uden at kende konsekvenserne for både erhverv og borgere. Det er urimeligt, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

