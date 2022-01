De har ikke lovligt ophold i Danmark og burde slet ikke være her.

Men to unge, kriminelle nordafrikanere fra det omstridte udrejsecenter Kærshovedgård í Midtjylland bliver ved med at dukke op i danske retssale som tiltalte for nye forbrydelser.

Senest onsdag på Frederiksberg, hvor de to 27-årige mænd bevogtet af uniformerede politifolk stod tiltalt for et groft hjemmerøveri. Begge nægter sig skyldige.

Ifølge anklageskriftet brød de 28. september sidste år midt om eftermiddagen ind hos en kvinde i et rækkehus på Hulgårdsvej i det københavnske nordvestkvarter.

Mens den skrækslagne kvinde ringede til Alarmcentralen, brød gerningsmændene hendes terrassedør op med en spade og trængte ind i hjemmet. Her blev kvinden og hendes kæreste tvunget ud fra badeværelset, hvor de havde forsøgt at forskanse sig.

Begge blev ifølge politirapporter slået med lussinger og knytnæveslag, inden gerningsmændene røvede 2.200 kroner fra et sofabord og stak af, da de opdagede, at politiet nærmede sig. Kort efter blev de dog anholdt på vej væk fra rækkehuset og har siden siddet varetægtsfængslet.

Da domsmandssagen mod dem onsdag blev indledt ved Retten på Frederiksberg, dokumenterede anklager Mie Holm undervejs deres straffeattester. Heraf fremgik det, at de begge allerede tidligere har været flittige gæster i danske retssale.

De to mænd er blevet udvist fra Danmark henholdsvis fem og fire gange tidligere til deres hjemlande Algeriet og Tunesien og står begge til at blive det endnu en gang, hvis de kendes skyldige og bliver idømt en ny fængselsstraf.

Beboere på Kærshovedgård – iført masker – har flere gange brugt naboejendommen som passage til en nærlæggende skov, hvor ingen ved, hvad de foretager sig. Personerne på billedet er beboere på Kærshovedgård, men er ikke de tiltalte i retssagen på Frederiksberg. Foto: privatfoto Vis mere Beboere på Kærshovedgård – iført masker – har flere gange brugt naboejendommen som passage til en nærlæggende skov, hvor ingen ved, hvad de foretager sig. Personerne på billedet er beboere på Kærshovedgård, men er ikke de tiltalte i retssagen på Frederiksberg. Foto: privatfoto

Da modtagerlandene i Nordafrika dog angiveligt ikke kan finde dem registreret som statsborgere, har hjemsendelserne foreløbig ikke kunnet gennemføres.

I stedet var de placeret med opholdspligt på det omstridte udrejsecenter Kærshovedgård, indtil de 28. september sidste år tog toget fra Herning til København og altså ifølge tiltalen begik hjemmerøveri.

Den 27-årige A. fra Algeriet kom til Danmark i 2013, hvor han søgte asyl.

November 2013 blev han ved Retten på Frederiksberg idømt otte måneders fængsel for røveri og blev for første gang udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år.

Februar 2016 blev han ved Retten i Svendborg idømt 60 dages fængsel for vold mod tjenestemand.

Oktober 2016 blev han i Københavns Byret idømt 10 dages fængsel for hash og blev for anden gang udvist af Danmark med seks års indrejseforbud.

Oktober 2017 blev han i Københavns Byret idømt to et halvt års fængsel for forsøg på voldtægt af en 16-årig pige og blev for tredje gang udvist. Østre Landsret stadfæstede bagefter dommen.

Marts 2020 blev han ved Retten i Herning idømt 70 dages fængsel for at have overtrådt udlændingeloven ved at forlade Kærshovedgård. Samtidig blev han udvist for fjerde gang.

Juni 2021 idømt 50 dages fængsel ved Retten i Herning for at overtræde udlændingeloven og hjemrejseloven ved ikke at opfylde sin meldepligt på Kærshovedgård. Udvist for femte gang.

Hans kammerat fra Kærshovedgård – den jævnaldrende M. fra Tunesien – har også flere tidligere domme på samvittigheden.

April 2016 blev han ved Retten på Frederiksberg idømt 10 måneders fængsel for kokain og blev udvist af Danmark med seks års indrejseforbud.

Januar 2018 blev han i Københavns Byret idømt 40 dages fængsel for dokumentfalsk og blev for anden gang udvist for seks år.

September 2019 idømmer Retten i Herning ham seks måneders fængsel for ikke at overholde opholdspligten på Kærshovedgård. Samtidig udvises han for tredje gang i seks år.

April 2021 får han ved Retten i Herning en delvis betinget dom på fire måneders fængsel for igen ikke at overholde opholdspligten på udrejsecenteret. Effektueringen stilles dog i bero, og han udvises for fjerde gang. Forud for rettens dom ønskede han ikke at udtale sig om sine personlige og familiemæssige forhold til Kriminalforsorgen.

Beboerne på Kærshovedgård er ikke indespærret, men har opholds- og meldepligt. Det betyder, at de skal melde ind- og udgang, ligesom de skal overnatte på centeret.

Retssagen på Frederiksberg mod de to multiudviste for hjemmerøveri fortsætter på tirsdag, hvor der ventes at falde dom.