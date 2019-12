Fragtselskabet DB Cargo, der havde en løs sættevogn ved togulykken 2. januar, har siden kørt med løst gods.

6. november i år havde fragtselskabet DB Cargo en sættevognstrailer på et godstog, der ikke var ordentligt spændt fast.

Det er til trods for, at selskabet havde ansvaret for det godstog, hvorfra en sættevognstrailer ramte et DSB lyntog og forårsagede otte menneskers død 2. januar.

DB Cargos kommunikationschef, Jan Wildau, bekræfter den seneste hændelse over for TV2 Fyn.

- Det er absolut og fuldkommen uacceptabelt. Det er ganske enkelt ikke noget, der kan forsvares, siger Jan Wildau til TV2 Fyn.

DB Cargo har nu endnu engang forhøjet sikkerheden, forklarer han til TV2 Fyn.

Havarikommissionen afleverede onsdag sin endelige rapport om togulykken 2. januar.

Heri konkluderes det, at det eneste sandsynlige scenarie er, at manglende låsning var årsagen til, at den tomme og dermed relativt lette sættevognstrailer kunne blæses af sin plads i godstoget.

Godstoget 6. november havde samme rute som toget 2. januar. Det blev sendt af sted fra Høje Taastrup med kurs mod Fredericia.

Da toget nåede frem til Fredericia, viste det sig, at sættevognstrailerens bolt slet ikke sad ned i sadlen på godstogets lommevogn.

Ved Storebæltsulykken 2. januar sad sættevognstrailerens hovedbolt korrekt ned på skamlen. Men på grund af manglende smøring havde skamlen ikke låst ordentligt fast om hovedbolten. Det fremgår af Havarikommissionens rapport.

/ritzau/