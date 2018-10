Mindst fem gange kontaktede de pårørende politiet på grund af chikane og trusler fra en nu drabsmistænkt 64-årig mand.

Onsdag eftermiddag fandt politiet liget af en 70-årig kvinde i en bil på en parkeringsplads i Frederikshavn.

Politiet efterforsker nu sagen, hvor en 64-årig mand er varetægtsfængslet og sigtet for drab.

Men allerede i ugen op til drabet blev politiet gentagende gange kontaktet af de pårørende til kvinden, der efter trusler og fysisk kontakt frygtede, hvad den 64-årige kunne finde på.

Louise Hertz er datter til den dræbte kvinde. Her fortæller hun til DR Nordjylland, hvordan hun har oplevet hændelsesforløbet op til drabet.

Hun henviser til, at familien til den dræbte i mindst fem tilfælde var i kontakt med politiet op til drabsdagen.

Familiens første kontakt til politiet sker fredag i sidste uge, da Louise Hertz’ to søstre finder et brev hængende på moderens dør.

- Et rigtig ulækkert og modbydeligt brev, fortæller Louise Hertz.

Den ene søster tager i situationen brevet ned fra døren og går ind til den 64-årige, der bor i samme opgang som moderen, og beder ham holde sig væk.

Manden smider fysisk søsteren ud af lejligheden, og moderen og de to søstre må derefter forskanse sig i moderens lejlighed i halvanden time for at undgå kontakt med den 64-årige, fortæller Louise Hertz.

De ringer til politiet, men da betjentene ankommer, er manden væk.

Forud for episoden havde moderen haft et to år langt kammeratskab til den nu formodede gerningsmand.

Samme dag, som brevet blev hængt op på døren, havde manden fortalt, at han havde følelser for moderen, fortæller Louise Hertz.

Men moderen, der i forvejen var gift og havde sin mand boende på plejehjem, gengældte ikke mandens følelser. Det reagerede manden ifølge Louise Hertz kraftigt på.

Senere fredag modtager familien angiveligt en SMS fra manden, der fortæller, at han er på vej ned til plejehjemmet for at besøge moderens mand, der lider af parkinson.

Familien ved ikke, hvad manden har tænkt sig, men de frygter, at han vil gøre skade på deres far og kontakter igen politiet, der oplyser, at de ikke kan gøre noget, medmindre manden gør noget ulovligt.

Om aftenen opholder familien sig hos en af Louise Hertz’ søstre.

Men her dukker den 64-årige pludselig op, tydeligt beruset.

Ifølge familien råber og skriger han og nægter at gå, og Louise Hertz ringer til sin forlovede.

Da han ankommer opstår der håndgemæng mellem de to.

Familien ringer derefter for tredje gang til politiet, der kører til adressen og tager manden med i detentionen.

Politiet siger ifølge Louise Hertz til familien, at de skal tage deres forholdsregler i forhold til manden.

Men allerede få timer efter, at politiet har taget ham med, er manden på fri fod igen.

Det finder familien ud af lørdagen morgen, da manden omkring klokken otte på ny opsøger den 70-årige i hendes lejlighed, hvor han nok en gang bliver afvist.

Søndag er moderen og resten af familien samlet i Vadum, da moderen modtager en besked på sin telefonsvarer.

Her siger manden, at han vil opsøge dem i Vadum, medmindre moderen indfinder sig i sin lejlighed i Frederikshavn i løbet af ti minutter, så hun kan få ’en forklaring på det hele’.

Familien ringer igen til politiet. Politiet har ikke sigtet manden efter episoden fredag aften og kan fortsat ikke gøre noget, men opfordrer familien til at forsøge at få oprettet et polititilhold mod ham, fortæller Louise Hertz.

Mandag morgen tager familien ned på politistationen for at få lavet netop det.

Her fortæller en politiassistent, at den 64-årige selv har været på stationen tidligere på dagen for at politianmelde Louise Hertz’ forlovede for vold.

Da familien nu beder om et polititilhold mod manden, får de angiveligt at vide, at det vil blive svært at få oprettet et tilhold mod manden, som tingene står nu.

To dage senere møder den 70-årige den formodede gerningsmand i et indkøbscenter, hvor han får overtalt hende til, at de kan sætte sig ned og snakke sammen.

Louise Hertz oplever desuden, at politiassistenten betvivler moderens oplevelser, og at han forsøger at tale moderen fra at få lavet et polititilhold.

Ifølge Louise Hertz får de også at vide, at manden var ’flink’, da han var der tidligere på dagen.

Ved samme lejlighed køber manden ifølge politiets oplysninger en køkkenkniv, og ude foran opgangen, hvor de begge bor, stikker han ifølge sigtelsen moderen med kniven og lader hende forbløde i en bil.

Ovenpå hele hændelsesforløbet føler Louise Hertz ikke, politiet på noget tidspunkt har behandlet sagen med den alvor, som situationen har krævet.

Hun vurderer, at de har talt med politiet mellem fem og otte gange undervejs. Det eneste, der er kommet ud af det, er en tilbageholdelse af manden på omkring seks timer.

- Jeg synes, de har været meget useriøse, og der har ikke været nok alvor omkring sagen. Det virker uprofessionelt, siger hun.

Tror du drabet kunne have været forhindret, hvis politiet havde handlet anderledes?

- Jeg ved ikke om selve drabet kunne have været forhindret i en situation, hvor manden er så syg, som han er. Men at man lukker en mand ud efter seks timer, der på mindre end 12 timer har opført sig voldeligt over for en familie i to omgange og er fuld, mens vi har kimet dem ned – det, synes jeg, er useriøst.

- Det er også skræmmende, at politiet ikke engang henvender sig til os og fortæller os, at han er løsladt, når han bor lige ved siden af vores mor, siger Louise Hertz.

Hos Nordjyllands Politi er politiinspektør Marianne Vestergaard-Lau ærgerlig over familiens oplevelse, og at familien nu har tænkt sig at klage over politiets indsats.

- Vi er i kontakt med familien og har inviteret dem til møde, så det er jeg rigtig ked af at høre. Det er altid en frygtelig situation, når man mister et familiemedlem. Især for de pårørende. Det bliver jo endnu værre, hvis man føler, at man har forsøgt at råbe op og få hjælp og så måske sidder med oplevelsen af, at situationen kunne være undgået.

Familien kontaktede politiet mindst fem gange i løbet af forløbet, første gang fredag i sidste uge. Kunne I have gjort noget anderledes i sagen?

- Jeg kan bekræfte, at vi henover weekenden har været i kontakt både med den dræbte og den dræbtes familie, og at der har været politi til stede i forbindelse med de overensstemmelser, der har været. Men om vi kunne have gjort noget anderledes er alt for tidligt at sige. Vi står nu med en drabsefterforskning, hvor vi er nødt til at tage afsæt i det forløb, der har været inden.

Fredag aften tog politiet den formodede gerningsmand med i detention, men han blev løsladt allerede lørdag morgen. Skulle politiet have handlet anderledes i den situation?

- Det kan jeg ikke udtale mig om. Umiddelbart vil det være snublende nemt at sige, at det skulle vi, men du ved også, at vi har noget lovgivning, vi skal følge, og igen det er tidligt at udtale sig, om vi skulle have gjort noget anderledes.

Vil I senere hen, når efterforskningen af drabet er ved at være færdig, lave en undersøgelse af politiets eget arbejde?

- Ja, det vil vi. I første omgang koncentrerer vi os om selve drabet, og det, der ligger forud, men vi vil vende alle sten, siger Marianne Vestergaard-Lau.

Via sin forsvarer erkendte den 64-årige i går ved et grundlovsforhør i retten i Hjørring at have stukket den 70-årige med kniv, men nægtede sig samtidig skyldig i drab.

Manden er nu varetægtsfængslet i fire uger sigtet for drab.