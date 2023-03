Lyt til artiklen

En datter stak for to år siden af fra sin mor, fordi pigen angiveligt blev tæsket og kontrolleret i sit hjem.

Moren, der nægter sig skyldig i alle anklager, sidder fredag på anklagebænken i sagen. Tiltalt for at have udsat sin datter for fysisk og psykisk vold i årevis.

»Da hun (pigen, red.) stikker af hjemmefra, er hun meget hos os. Hun fortalte, at hendes mor mishandlede hende,« fortæller en kvinde, der er mor til to af den forurettedes veninder, fra vidneskranken fredag i Retten i Glostrup.

Kvinden beretter, hvordan hendes to døtre flere gange kom hjem og fortalte, at deres veninde havde været udsat for vold.

Hun havde blå mærker. En enkelt gang et blåt øje. Og senere en flækket læbe.

»Der har været mange episoder gennem årene, hvor vi er flere, der har lavet indberetninger,« forklarer kvinden og kigger den tiltalte i øjnene.

Efter pigen stak af fra sin mor, har hun både besøgt kvinden og hendes to døtre, boet hos sin søster – og til sidst er hun flyttet på en kostskole, hvor hun bor i dag.

»Hun var meget bange for at være i byen, fordi hun frygtede, hendes mor ville stå rundt om hjørnet,« siger kvinden og fortæller, hvordan moren ifølge pigen skulle have aflyttet hendes telefon og sporet hendes lokation.

»Der var en episode, hvor hendes mor ringede mig op og gik amok i telefonen, fordi hun ofte var hos os. Hun sagde, det var mine børn, der var noget galt med,« forklarer kvinden.

I anklageskriftet mod kvinden på anklagebænken fremgår det, at hun både med knyttet og flad hånd skulle have slået sin datter på kroppen og i ansigtet, ligesom hun skulle have kontrolleret datterens liv og kaldt hende ting som 'luder' og 'djævel'.

Selv nægter moren sig som nævnt skyldig i alle anklager.

Kvinden har løbende har været i kontakt med pigens kontaktperson fra kommunen for at sikre sig, at hun havde et sted at være, fortæller hun.

Begge pigens veninder har, ligesom deres mor, afgivet deres forklaring i retten fredag. Familien er ud fra deres forklaringer ikke i tvivl om, at pigen har været udsat for nogle forfærdelige ting i sit hjem.

Der falder dom i sagen 17. marts.