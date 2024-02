Politiet er ude og advare, efter det næsten gik galt for en 77-årig kvinde i Holbæk.

Havde kvindens datter ikke opdaget, at noget var på færde, var den 77-årige formodentlig blevet en hel del fattigere.

Der var nemlig en fremmed, som havde forsøgt at lokke følsomme oplysninger ud af den 77-årige ved at udgive sig for at være fra hjemmehjælpen. Det skriver TV2 Øst.

Midt- og Vestsjællands Politi fik anmeldelsen mandag ved 13-tiden.

De oplyser, at den falske hjemmehjælper, der var en kvinde, var blevet skræmt væk af den ældres datter.

Den 77-årige ringede nemlig til datteren for at få hjælp med sit NemID, men der fattede datteren mistanke.

Den falske hjemmehjælper stak derfor af, skriver politiet, som uddyber, at den falske hjemmehjælper havde påstået, at hun skulle hjælpe den ældre kvinde med at få adgang til et tilgodehavende hos Andel Energi.

»De forsøger jo hele tiden at finde nye måder at snyde på, og det er en ny variant det her med pengene fra Andel Energi,« siger Kommunikationschef ved Midt og Vestsjællands Politi.

De advarer mod tricktyveri af den her slags.