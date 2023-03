Lyt til artiklen

En plade chokolade. Sodavand. Slik. Hun indtog alt det, der fik hendes blodsukker til at stige. På den måde kunne hun blive hastet til hospitalet i stedet for at være hjemme hos sin mor.

Sådan forklarede en 17-årig pige med diabetes om sin opvækst fra vidneskranken torsdag i Retten i Glostrup. Hendes 45-årige mor sidder på anklagebænken. Tiltalt for at have udsat sin datter for fysisk og psykisk vold, siden hun var barn.

Selv nægter moren sig skyldig.

»Jeg følte mig mere sikker på et hospital, fordi min mor ikke rørte mig, hvis der var andre mennesker i nærheden,« forklarede pigen og tørrede en tåre væk.

Tårerne falder flere gange, mens hun fortæller om flere episoder fra sin barndom og teenageår, hvor moren skulle have slået hende.

Ofte, forklarede pigen, var det de mindste ting, der udløste en stor vrede hos moren.

»Jeg skulle engang hjælpe hende med at lave brændte mandler, hvor min arm snittede hendes telefon, så den var ved at falde ned. Det slog hun mig flere gange for,« forklarede pigen.

Ifølge datteren slog moren hende flere gange om ugen. Den fysiske vold var, ifølge hende, dog ikke det eneste hendes mor udsatte hende for.

»Hun kaldte mig ting som 'billig luder' og sagde, at jeg spiste som en hest. Jeg har aldrig nogensinde følt mig ønsket af hende,« forklarede hun.

»Hun kontrollerede alt – både hvem jeg måtte se og hvornår. Hun overvågede min telefon og hvad jeg måtte spise. Hun undskyldte det altid med min diabetes.«

Selv nægter moren, der også er tiltalt for psykisk vold, at det skulle være sandt.

Pigen forklarede i retten, at hun ikke har set sin mor i to år. I 2021 pakkede hun sine ting og rejste væk fra hjemmet, hvor hun i dag bor på en kostskole.

»Jeg havde aldrig troet mit liv skulle ende sådan her. Jeg er fri,« sagde hun med et lille smil og fortalte samtidig, at hun ikke har været indlagt med sin diabetes, siden hun flyttede på kostskolen.

Der forventes at falde dom i sagen fredag.