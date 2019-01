45-årig kvinde er idømt anbringelse på ubestemt tid for at have dræbt sin 76-årige far sidste år.

En 45-årig kvinde satte 31. marts sidste år ild til sit barndomshjem i landsbyen Houlbjerg syd for Randers.

Inde i huset lå kvindens 76-årige far og sov. Han omkom i branden.

Ved Retten i Randers er kvinden mandag blevet idømt anbringelse på ubestemt tid på en psykiatrisk afdeling, oplyser Østjyllands Politi.

Hun er dømt for drab og brandstiftelse.

Kvinden blev anholdt få dage efter branden og fortalte politiet, at hun bevidst havde sat ild til huset. Også i retten har hun forklaret, at det var hendes hensigt at dræbe sin far i branden.

En mentalundersøgelse har slået fast, at kvinden ikke er egnet til almindelig straf. Derfor gik anklager Rosa Pape efter en anbringelsesdom, og det valgte retten altså at efterkomme.

- Det er en voldsom forbrydelse at dræbe et andet menneske, og det er også afspejlet i rettens afgørelse om, at tiltalte skal anbringes på psykiatrisk afdeling, siger Rosa Pape i en pressemeddelelse.

Den dømte skal anbringes på en psykiatrisk afdeling. Det vil sige, at hun er idømt en form for tvangsindlæggelse.

I sager om alvorlig kriminalitet er det normalt, at der ikke sættes nogen tidshorisont på en sådan anbringelse.

Datteren har siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, mens politiet har færdigefterforsket sagen.

Den 45-årige kvinde har valgt at tage imod dommen. Dermed skal den ikke for landsretten.

/ritzau/