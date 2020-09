Datingportalen Dating.dk informerede ikke om binding ved køb af et såkaldt plusmedlemskab.

Virksomheden Dating.dk lokkede forbrugere med et tilbud på et plusmedlemskab til én krone uden at præsentere væsentlige oplysninger om binding klart nok.

Virksomheden er derfor blevet idømt en bødestraf på 100.000 kroner ved Retten i Viborg tirsdag formiddag.

I perioden fra marts til april i 2016 markedsførte hjemmesiden sin datingprofil +PlusProfil til kun én krone på et banner.

Det gjorde virksomheden uden at informere forbrugerne om, at de bandt sig til minimum to måneders medlemskab til en samlet pris på 299 kroner.

Plusmedlemskabet giver brugerne udvidet adgang til samtlige datingfunktioner på portalen.

Idet forbrugerne trykkede på tilbudsbanneret, ville de blive ført hen til en betalingsside, hvor det ville være anvist med væsentligt mindre bogstaver, at de ved køb af tilbuddet også ville binde sig.

Det mente retten altså var med til at vildlede forbrugerne.

I 2017 blev datingsiden Single.dk idømt en bøde på 50.000 kroner i en lignende sag.

Her blev forbrugerne også lokket med et godt tilbud, hvor de ville kunne få en bindingsfri testperiode, der ikke var så bindingsfri alligevel.

I en anden sag var Dating.dk nødt til at ændre slogan tilbage i 2012.

"Mere end hvert fjerde forhold starter her", hævdede portalen dengang.

Men det kunne de ikke dokumentere, og de ændrede derfor sloganet til "Kærligheden starter her".

/ritzau/