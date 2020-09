Det kan være svært at spotte stjålne ting, når man køber brugt. Der hæles årligt for millioner, viser rapport.

Det går godt for tyvene med at få afsat stjålne varer, og alene sidste år blev der solgt hælervarer for omkring to milliarder kroner i Danmark.

Det viser en rapport, som er udarbejdet af Center for Kriminalitetsanalyse for Det Kriminalpræventive Råd.

Får man først købt en stjålen vare, kan det føre til, at der bliver begået ny kriminalitet, fordi der er så mange penge i spil. Det vurderer Jonas Mannov, der er analytiker ved Det Kriminalpræventive Råd.

- Indbrudstyve stjæler ikke PH-lamper for at hænge dem op i deres egne lejligheder.

- Så hvis man køber varer, der er stjålne, er man så at sige med til at bestille indbrud hos ens nabo eller måske en selv på et senere tidspunkt, siger han.

Da der er tale om et illegalt marked, er der tale om estimater på, hvordan hælermarkedet ser ud i Danmark. Vurderingen baserer sig derfor på tal fra politi og forsikringsselskaber over, hvor mange varer der bliver stjålet om året.

Herefter er der udregnet estimater for, hvilke varer tyven selv forbruger, hvad der sælges videre i udlandet og endeligt, hvad der ender på det danske marked.

Det er især computere, telefoner, tøj, parfume, plejeprodukter og designermøbler, som er populære hælervarer, fastslår rapporten.

Og når man shopper efter gode tilbud på brugte varer, kan det være svært at se, om der er tale om hælervarer.

Ifølge rapporten har det ført til, at omkring en kvart million danskere sidste år købte cirka 600.000 stjålne genstande.

Tre ud af fire personer svarer i en Megafon-undersøgelse til rapporten, at de synes, det er svært at gennemskue, om det, de køber brugt over nettet, stammer fra kriminalitet.

Derfor kommer Det Kriminalpræventive Råd med to simple råd til, hvordan man kan undgå at købe stjålne varer.

- Køb af NemId-validerede sælgere og betal med MobilePay. Så tvinger du sælgeren til at sætte et digitalt fingeraftryk, og det kan tyvene ikke lide, siger Jonas Mannov.

Det er ulovligt både at sælge og købe stjålne varer. For at afhjælpe problemet har initiativet Bo trygt, som er skabt af TrygFonden og Realdania, skabt en kampagne med gode råd til at shoppe brugt.

Den vil blive vist på DBA, Gul & Gratis samt Facebook.

/ritzau/