Søren og Hanne Christensen skal blive i karantæne på H10 Costa Adeje Palace med deres to børnebørn grundet coronavirussens smitterisiko. Det var ellers meningen, at familien skulle flyve til Bruxelles fredag, men det fly kommer de til at misse.

»Vi sidder stadig i solen på vores balkon. Vi skal blive her på ubestemt tid,« siger Søren Christensen.

Han får intet at vide af myndighederne, men torsdag oplyste Reuters, at 130 gæster har fået lov til at forlade hotellet.

Det gjaldt dog hverken familien fra Fredericia eller de andre danskere, der ifølge Bravo Tours befinder sig på hotellet.

Søren Christensen fra Fredericia er fanget i karantæne på hotel H10 Costa Adeje Palace på Tenerife sammen med sin hustru og deres to børnebørn på 13 og 16 år. Foto: Privatfoto Vis mere Søren Christensen fra Fredericia er fanget i karantæne på hotel H10 Costa Adeje Palace på Tenerife sammen med sin hustru og deres to børnebørn på 13 og 16 år. Foto: Privatfoto

»Vi kan godt se, at der er lidt færre gæster på hotellet,« siger Søren Christensen, der ikke ved, hvor længe han skal være i karantæne.

Hotelgæsterne er sat i karantæne, fordi fire italienske gæster er blevet testet positiv for coronavirus.

Først fik gæsterne besked på at blive på deres værelser, men nu får de lov til at bevæge sig ned til poolen. De kan også hente mad i restauranten, hvor den i de første dage blev bragt op til værelset. Til gengæld er det påkrævet, at gæsterne har masker på hele tiden.

»Øllet flyder igen ud af hanerne, men personalet er meget strenge med, at man skal have masken på, når man tager mad i restauranten. Hvis man tager den af, får man besked på at tage den på igen,« siger Søren Christensen.

Feriegæster i karantæne får serveret en øl på nedlukket hotel på Tenerife. Vis mere Feriegæster i karantæne får serveret en øl på nedlukket hotel på Tenerife.

Familien forsøger nu at få refunderet deres flybilletter. Den ferie, der skulle have varet i seks dage, bliver nu måske forlænget med hele 14 dage. Selvom de ekstra dage med all inclusive ikke lyder helt dårligt i en gennemfrosen danskers ører, så tøver Søren Christensen med at juble.

»Der er ikke noget at klage over, men det ville være rart at vide, hvor længe vi skal være her. Og vi får intet at vide, andet end det journalister fra Danmark fortæller os,« siger han.

Parret er løbende i kontakt med den danske ambassade i Madrid.

»Som mange andre ældre får min hustru blodtryksregulerende medicin, og den er vi ved at løbe tør for. Ambassaden har dog sørget for, at vi har fået til et par ekstra dage, og vi stoler på, at de nok skal hjælpe os,« siger Søren Christensen.