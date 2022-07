Se undersøgelsen her



- 73 procent af de adspurgte danskere over 18 år, der angiver, at de har datet online inden for de seneste 12 måneder, svarer, at de efter deres egen vurdering er stødt på falske profiler, når de har datet online. Usikkerheden er plus/minus 7,1 procentpoint.



- 48 procent af de adspurgte danskere over 18 år, der angiver, at de har datet online inden for de seneste 12 måneder, svarer, at de er bekymrede for, at blive snydt af falske profiler, når de dater online. Usikkerheden er plus/minus 8,0 procent point.



Kilde: YouGov for B.T. 1.243 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet har svaret i perioden 3.-6. juni 2022. Heraf har 150 personer svaret, at de har datet online inden for de seneste 12 måneder.