Tre danske mænd er tiltalt for storstilet indsmugling af hash til Oslos bandemiljø. Mandag begynder retssagen.

Et hotel i det norske fjeldområde ved Trysil fungerede gennem længere tid som knudepunkt i en storstilet handel med hash fra en flok danske vaneforbrydere til bandemiljøet i Oslo.

Det mener i hvert fald det norske politis særlige afdeling mod organiseret kriminalitet - Kripos - der sidste sommer anholdt to danske statsborgere som hovedmænd i smuglerringen.

Den ene af de to formodede hovedmænd - 53-årige KN - sidder varetægtsfængslet i Oslo.

KN fragtede ifølge tiltalen hashen med bil fra Danmark via Sverige til Trysil. Det skal angiveligt være sket ti gange over et halvt år fra 6. december 2017 til juni 2018.

To andre tiltalte, en 47-årig og en 68-årig mand, er blandt andet tiltalt for at hjælpe med at passere grænseovergangene mellem Danmark og Sverige og mellem Sverige og Norge i forbindelse med indsmuglingen af hashen.

Den 47-årige leverede ifølge anklagen også selv hash til modtagerne.

Den 68-årige formodes at være den anden hovedmand og sidder også varetægtsfængslet i Norge. Han skal have hjulpet til under seks af smuglerturene, mens den 47-årige skal have hjulpet til under en af turene.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Danskerne blev anholdt den 28. juni sidste år og skal mandag møde i Oslo Tingsrätt tiltalt for smugling af mindst 1,6 ton hash fra Danmark til Norge.

Alle tre nægter sig skyldige.

En fjerde dansker i gruppen er den 71-årige Birger Froberg Hansen fra Holbæk-egnen.

Han blev i april idømt seks års fængsel for sin andel i indsmuglingen, der ifølge norsk politi samlet omfatter mere end 1,3 ton hash til en værdi af cirka 50 millioner kroner.

Norsk politi har sigtet eller tiltalt i alt 35 personer i sagskomplekset, som er døbt Operation Hubris.

Flere af dem er ifølge norsk TV2 tilknyttet den kriminelle Oslo-bande Young Bloods.

Oslo Tingsrätt har afsat fire uger til sagen.

- Foruden Eirik Jensen-sagen kan jeg ikke huske at have været del af en sag, som involverer så meget hash, sagde den norske statsadvokat Carl Fredrik Fari til norsk TV2 i begyndelsen af september ifølge NTB.

Den tidligere norske politibetjent Eirik Jensen blev i september 2017 idømt 21 års fængsel for grov korruption og medvirken til indsmuglingen af 13,9 ton hash.

/ritzau/