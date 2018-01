Forfatteren Jens Christian Grøndahl beklager sine udtalelser om Kim Walls udstråling

Et tre uger gammelt interview i damebladet Femina har pludselig fået stor interesse på de sociale medier. Den 58-årige forfatter Jens Christian Grøndahls udtalelser om Kim Wall og hele udbådssagen har nemlig fået flere til at gå til tasterne og beskylde forfatteren for ’victim blaming’ – altså at skyde skylden på offeret selv.

I Femina-interviewet, hvor Jens Christian Grøndahl sammen med Jørgen Leth udtaler kommenterer nogle af de store temaer i det forgangne år, er forfatteren citeret for følgende:

»Det er ALDRIG kvindens ansvar, om en mand beslutter sig for at forgribe sig på hende. Men når det er sagt, så … Altså når jeg ser billederne af offeret, måden, hun har ladet sig fotografere på, og det blik, hun sender kameraet … jeg er nødt til at være ærlig, for det er vores arbejde at være ærlige, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at her er en pige, der søger fare. Her er en pige, der søger … usædvanlige situationer, en pige, der godt kan lide at sætte sig selv på spil, og en pige, som har meget frihed og frimodighed i sig. For det er jo altså … fuldstændig vanvittigt som kvinde at gå om bord i en ubåd med en mand, man ikke kender.«

Radiovært Sandie Westh skriver bl.a. på Twitter: »For det er jo altså … fuldstændig vanvittigt som kvinde at gå om bord i en ubåd med en mand, man ikke kender. Nej, det er det fandeme ikke, Jens Christian Grøndahl. Det er derimod fuldstændig vanvittigt at man som kvinde ikke kan gå ombord i en ubåd uden at blive slået ihjel.«

Mens en anden kvindelig radiovært, Christiane Vejlø, skriver:

»What the What the What the f***! Og hans argumentation fortsat betyder i praksis, at kvinder f.eks. ikke bør journalister med hvad det ofte indebærer af møder med mandlige kilder. Jeg var også gået efter en historie med opfinderen på en ubåd! Men hun har ingen skyld!«

Den mandlig Twitterbruger 'Lars!' har da også et opråb til de to herrer i artiklen.

»Hvornår lærer de "kloge mænd" det mon? Stop nu for pokker før men'et!! 'Det er ALDRIG kvindens ansvar, om en mand beslutter sig for at forgribe sig på hende. Men ...'«

I interviewet uddyber forfatteren, hvordan han til enhver tid vil fortælle sine egne to døtre, at de aldrig må lave en aftale med en fremmed mand alene på et sted, hvor de ikke kan slippe væk, og hvor der ikke er andre.

Forfatteren selv havde ikke læst interviewet før BT torsdag aften kontaktede ham, hvorefter han beklagede sin taktløshed og respektløshed overfor offeret.

»Når man læser artiklen, kan jeg godt forstå, at nogle reagerer voldsomt på det. At jeg siger, at pigen ligner en, der søger fare, kan jeg godt se er meget respektløs overfor den afdøde. Det er jeg ked af at have sagt,« siger Jens Christian Grøndahl til BT.

Han forklarer, at han er kommet for langt ud af en tankestrøm, som er helt malplaceret i denne sammenhæng.

»En kvinde har lidt en forfærdelig død. Det er meget forkert af mig, at køre ud af den tangent i den sammenhæng,« siger han.

Han står dog ved, at det var helt vanvittigt at gå ombord på ubåden alene.

»Det er jo desværre sådan, at der er psykopater i Verden. Men jeg mener også at jeg i interviewet får sagt, at kvinder skal have lov at være kvinder,« siger han.