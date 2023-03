Lyt til artiklen

En fremmed flot mand, der pludselig skriver til dig og vil have kontakt, men som viser sig at være en gemen svindler.

En mail fra en myndighed med et link, der i virkeligheden er fup.

En netbutik, der slet ikke har de varer, som de reklamerer med, men kun snupper dine penge.

Eller et opkald fra udlandet med en stemme, der advarer dig om, at din pc er ved at brænde sammen, medmindre du giver vedkommende adgang til dine oplysninger, så du kan få hjælp. Og i stedet ender du med at få lænset både din konto og dine personlige oplysninger.

Gode råd: Undgå IT-kriminalitet Vær skeptisk, hvis en person, som du aldrig har mødt, beder dig om penge

Vær sikker på, hvem du overfører penge til, før du gør det

Sig nej til at udlevere dine betalingskortsoplysninger, MitID eller andre personlige informationer

Spær straks dit betalingskort, hvis du har mistanke om svindel Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Eksemplerne på svindel på internettet er talrige og kommer i et utal af forklædninger.

Måske har du selv prøvet at ryge i fælden – eller også kender du sikkert én, der har.

En ny undersøgelse, som Justitsministeriet, Rigspolitiet og Det Kriminalpræventive Råd har lavet i samarbejde med Københavns Universitet, viser, at tusindvis af danskere hvert år bliver snydt på nettet.

Alene i 2021 blev 157.000 danskere udsat for it-kriminalitet, lyder det i en pressemeddelelse.

Bedrageri i forbindelse med handel på nettet er den helt store synder, men hele 18.000 personer blev udsat for såkaldt kontaktbedrageri, hvor folk bliver svindlet via e-mails, sociale medier, datingsider og over telefonen.

Det Kriminalpræventive Råd kalder det et samfundsproblem, og undersøgelsen viser, at det særligt at danskere mellem 40 og 74 år, der bliver svindlet for store pengebeløb på 10.000 kroner eller mere.

»Hvert år bliver danskerne bedraget for et trecifret millionbeløb på nettet. Alle kan blive udsat for kriminalitet på nettet, men den nye undersøgelse giver os ny, detaljeret viden om de økonomiske tab,« siger analytiker Helena Juul Kanafani fra Det Kriminalpræventive Råd:

»Det er især dem over 40 år, som bliver narret for store pengesummer. Det er derfor vigtigt, at alle bliver bedre til at beskytte sig mod online svindel. Udlever for eksempel aldrig dine personlige oplysninger til nogen, du ikke kender.«

Fakta: Hvad er kontaktbedrageri? Kontaktbedrageri er tilfælde, hvor offeret har overført penge til en person, som offeret fik kontakt til via internettet, og som senere viste sig at være en bedrager.

Det kan fx være rejseudgifter eller udgifter i forskud for at modtage et større pengebeløb, for eksempel en arv for et ukendt familiemedlem, en lotterigevinst eller penge på en glemt konto.

Bedrageren kan være en person, offeret ikke kender, en person, der udgiver sig for at være en offeret kender, eller en person, offeret har mødt online, fx på en datingsside.

Ofre for kontaktbedrageri mister i gennemsnit 8.300 kr. Til sammenligning mister ofre for snyd ved nethandel i gennemsnit 2.300 kr., mens ofre for misbrug af betalingskortoplysninger i gennemsnit mister 4.800 kr. Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Helena Juul Kanafani fra Det Kriminalpræventive Råd mener, at der både er behov for at ruste den enkelte borger bedre mod onlinesvindel og for at forebygge på samfundsplan.

Den nye undersøgelse viser, at kontaktbedrageri, hvor man narres til at overføre penge til en person, som viser sig at være en bedrager, er et stort problem.

»Kun hver fjerde anmelder det, hvis de er blevet kontaktet og narret af en svindler på nettet. Vi ved, at nogle føler, at det er skamfuldt at blive narret,« siger Helena Juul Kanafani:

»Men man skal huske, at alle kan blive udsat for denne type kriminalitet, og at svindlerne er trænet i at lokke penge ud af folk. Derfor er det vigtigt, at man anmelder det, så vi kan forebygge, at flere bliver snydt online.«