Er du blev advaret mod Louise? Eller Camilla, Svend og Kristina?

'LAD VÆRE MED AT HANDLE MED HENDE' - 'DENNE PROFIL ER EN SVINDLER.'

Med store bogstaver, hårde ord og billeder af svindlerne advarer mange danskere på Facebook hinanden om internettets kyniske kriminelle.

For mange er det dog ofte for sent.

Det oplevede Stine Buur Hvistendahl, der blev snydt for noget julepynt tilbage i november.

»Så snart jeg havde overført pengene, blokerede hun mig.«

Du kan selv ende med at skrive med en af svindlerne, uden at du ved det. Nogle bruger falske identiteter, og andre har god erfaring med at fange ofrene i et net af løgne.

»Hun virkede rutineret, og hendes undskyldninger for ikke at sende pakken lød legitime,« forklarer Stine.

Det er både store og små beløb, som svindlerne snyder køberne for. I mange tilfælde er det ikke mere end få hundrede kroner.

Mængden af sager er til gengæld overvældende.

Sidste år modtog politiet næsten 10.000 anmeldelser, hvilket svarer til, at 27 danskere i gennemsnit udsættes for samhandelsbedrageri.

Samlet er det en tredjedel af alle sager om it-relateret økonomisk kriminalitet i Danmark, og tallene er stadigt stigende i 2020.

Det kan være svært at stoppe den type serie-svindlere. Ligesom så meget andet kriminalitet, kan de jo vælge at fortsætte efter dom. Troels Jul Kjærgaard, Nordjyllands Politi.

Det oplyser Rigspolitiets nye landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet, LCIK.

Det viser sig også, at gerningspersonerne ofte har snydt flere ofre. Tre ud af fire sager handler om såkaldte seriesvindlere.

»Størstedelen af vores anmeldelser handler om svindlere, som har snydt flere personer,« siger Jens Skovbjerg Wagner, politikommissær i LCIK.

De største typer økonomisk bedrageri på internettet Politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) modtog 26.923 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet i 2019. Anmeldelserne fordeler sig på følgende områder: Samhandelsbedrageri 36,9 % Misbrug af kortoplysninger 22 % Kreditbedrageri 11,9 % Afpresning 7,8 % Kontaktbedrageri mod private 7 % Misbrug af adgang til netbank m.m 6,3 % ”Andet” 3,7 % Kontaktbedrageri mod virksomheder 3,1 % Fuphjemmesider 1,3 %

En stor del af dem har mere end fem sager på sig, men enkelte svindlere springer skalaen.

Svært at stoppe seriesvindlere

Alene i Nordjylland har politiet haft sin del af travle svindlere.

I maj blev en 24-årig mand anholdt og senere dømt for 175 tilfælde af bedrageri på internettet. Sidste år blev en 40-årig kvinde dømt for at have snydt over 200 personer. For to år siden blev en kvinde i en tredje sag dømt for at have snydt 21 personer. Den kvinde, Louise, er trods sin dom på spil igen.

Det fortæller adskillige personer, som det seneste år er blevet snydt af Louise. Ingen af dem forstår, hvordan hun kan blive ved med at svindle.

»Hun burde ikke kunne gå fri. Det er grotesk, at hun bliver ved og ved med at svindle,« siger Ina Bækgaard Olesen,

Hun blev snydt for mere end 1.000 kroner af Louise, der trods sin dom for svindel ikke er stoppet.

Hos politiet erkender man også, at gengangere og vaneforbrydere er en tilbagevendende hovedpine i økonomisk kriminalitet.

»Det kan være svært at stoppe den type seriesvindlere. Ligesom så meget andet kriminalitet kan de jo vælge at fortsætte efter dom,« siger Troels Jul Kjærgaard.

Tre gode råd: Undgå svindel Brug din sunde fornuft Hvis du har den mindste mistanke om, at du er ved at blive snydt, skal du stoppe handlen. Tegnene på svindel kan være meget forskellige, så stol på din mavefornemmelse. Du risikerer at miste dine penge, og de er svære at få igen, når de først er havnet i hænderne på den forkerte – også selv om gerningsmanden dømmes.

Er varen meget billig, skal du altid være skeptisk. Der kan f.eks. være tale om en hælervare. Køber du hælervaren, er det også strafbart.

Vær ekstra opmærksom, hvis køber vil have dig til at sende varen til udlandet. Kontakt med køber eller sælger Hvis køber/sælger vil flytte dialogen fra handelsplatformen over på f.eks. Messenger, sms, mail eller lignende, skal dine alarmklokker ringe.

Mød køber/sælger ansigt til ansigt, når handlen skal gennemføres. Betaling Mød sælger ansigt til ansigt, så du kan sikre dig, at du får den vare, du betaler for – og så kan du samtidig tjekke varens stand.

Tjek altid din egen konto, inden du udleverer en vare. Det bedste bevis for, at køber har overført pengene til dig, er din egen konto. Hvis pengene ikke står på din konto, skal du ikke udlevere varen.

Stol ikke på købers bevis fra netbank eller andre betalingstjenester. Du kan risikere at få fremsendt en forfalsket, vellignende PayPal-kvittering, sms fra din bank eller et forfalsket kontoudtog.

Hvis du anvender MobilePay, så sørg for, at oplysningerne i MobilePay stemmer overens med den, du handler med, og send en anmodning til køber, så du er sikker på, at pengene kommer fra samme person, som du har haft dialogen med.

Acceptér aldrig at foretage betaling via en tredjepart (f.eks. spilsider mv.). KILDE: Politi.dk

Han er politikommissær hos Nordjyllands Politi og fortæller, at udfordringen ved handelsplatforme som Facebook, Den Blå Avis og Gul og Gratis kan være, at man ikke ved, hvem sælgeren faktisk er. Det er derfor altid den bedste løsning at mødes ansigt til ansigt med personen, man handler med.

Mørketal

Flere og flere danskere bliver snydt på internettet i handler mellem private.

En YouGov-undersøgelse for B.T. viser, at hver 10. dansker er blevet snydt i en handel på internettet inden for de seneste fem år.

Politiet kender dog kun til de sager, som ofrene anmelder, og det giver et ukendt mørketal, lyder det fra Jens Skovbjerg Wagner hos LCIK.

»Vi er sikre på, at der er et mørketal på det her område, og det kan godt have en vis størrelse.«

B.T. har også talt med flere ofre for svindel, som ikke har anmeldt det til politiet. En af dem er Marlene Nielsen fra Læsø.

»Min bank sagde, at jeg ikke ville få noget ud af at melde det til politiet,« siger hun.

Marlene blev snydt for 400 kroner af en velkendt seriesvindler, som brugte en falsk Facebook-profil.

Hun sidder ligesom mange andre tilbage med en følelse af afmagt og frustration over, at nogle svindlere ikke bliver stoppet i tide.

Der er svindlere, som har langt over 100 sager på sig. Hvorfor stopper I dem ikke tidligere?

»Vi stopper dem så tidligt, som vi overhovedet kan,« siger politikommissær Jens Skovbjerg Wagner.

»Vi er afhængige af at modtage anmeldelserne med det samme, så vi kan slå en klo i svindlerne hurtigt.«

Hvorfor kan ofre for samhandelsbedrageri opleve at vente mange måneder og i nogle tilfælde over et år på nyt i deres sag?

»Vi prioriterer de sager med meget aktive gerningsmænd først. Når vi får så mange sager, så vil nogen opleve at vente længere end andre, men alle sager bliver behandlet.«