Han nægtede at tage til Danmark frivilligt. Men nu har de svenske myndigheder udleveret en 20-årig dansk mand, der ved ankomst til det danske kongerige blev anholdt.

Onsdag formiddag aflægger han så Dommervagten ved Københavns Byret et visit. Han er nemlig mistænkt for at have været involveret i et drab begået på åben gade på Vesterbro i starten af februar.

Står det til politiet, skal den 20-årige fængsles og dermed slutte sig til to svenskere, der allerede sidder varetægtsfængslet i sagen.

For præcis en uge siden var det nemlig de to mænd på henholdsvis 18 og 35 år, der tog plads i Dommervagten.

Et større område på Vesterbrogade blev spærret af som følge af drabet 4. februar på den svenske bandefigur. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Et større område på Vesterbrogade blev spærret af som følge af drabet 4. februar på den svenske bandefigur. Foto: Presse-fotos.dk

Størstedelen af grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre, men inden pressens fremmødte blev sendt ud, blev den lange sigtelse om et særdeles groft drab læst op.

Her lød det, at de tre mænd i fællesskab med flere ukendte personer som led i en konflikt mellem to bandegrupperinger står bag det nøje planlagte drab på 36-årige Salam Al-Jawahiri.

Mens den 35-årige er mistænkt for at have vejledt og instrueret, er det politiets formodning, at de to unge mænd stod for selve udførslen om aftenen 4. februar.

I sigtelsen lyder det, at de den 18-årige og 20-årige godt et kvarter, før de dræbende skud blev affyret omkring 20.35, mødtes med den 36-årige på Hovedbanegården.

Sammen kørte de herefter i den nu dræbtes bil, som blev parkeret ved Kaalundsgade. Og ikke længe efter lød skuddene så. Lige på hjørnet af Kaalundsgade og Vesterbrogade.

Den 36-årige blev ramt i baghoved, hånd og balle. Og døde kort tid efter.

De to unge mænd skulle herefter være flygtet ad Oehlenschlægersgade. Ud i den københavnske nat. Og siden videre til Sverige, hvor de i sidste uge blev anholdt.

Mens den 20-årige dansker altså ikke ønskede komme hjem til Danmark, lod de to svenskere sig frivilligt udlevere.

Det var dog kun den ene af dem, der ønskede at udtale sig under grundlovsforhøret i sidste uge. Begge nægtede de sig dog skyldige.

