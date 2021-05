Han bærer hverken mundbind eller solbriller, og fotografer fra alverdens fotobureauer fotograferer ham godt og grundigt på anklagebænken.

Sådan er situationen mandag formiddag for den 52-årige dansker HH, der ved retten i den finske by Turku (Åbo) er blevet tiltalt i en næsten 34 år gammel mordgåde.

Da drabet på en 20-årig tysker fandt sted tilbage i 1987 på en færge mellem Sverige og Finland, var danskeren bare en 18-årig spejderdreng på vej til spejdertræf i Finland.

Dengang fortalte han politiet, at han sammen med sine spejderkammerater fandt den dødeligt mishandlede tysker og dennes veninde i en blodpøl om natten på helikopterdækket på færgen Ving Sally.

Danskeren nægter sig skyldig.

Han bliver i retslokalet ved Egentliga Finlands Tingsrätt i Turku forsvaret af både en dansk og en finsk forsvarsadvokat, og en fældende dom vil efter al sandsynlighed få meget alvorlige konsekvenser for ham:

»Hvis han bliver kendt skyldig i den rejste tiltale, risikerer han fængsel på livstid,« har hans finske forsvarsadvokat, Martina Kronström, tidligere fortalt til B.T.

Retssagen foregår på svensk, og selv om HH tidligere har boet i Sverige og taler godt svensk selv, får han i retten hjælp af en tolk.

Sådan så det ud i foråret 2000, da Københavns Politi efterlyste den nu mordtiltalte dansker efter endnu en af hans fangeflugter fra et lukket fængsel. Det var med til at give ham betegnelsen »flugtkonge« i pressen. Vis mere Sådan så det ud i foråret 2000, da Københavns Politi efterlyste den nu mordtiltalte dansker efter endnu en af hans fangeflugter fra et lukket fængsel. Det var med til at give ham betegnelsen »flugtkonge« i pressen.

I sit blå jakkesæt gør han ifølge finske medier ikke nogen anstrengelser for at skjule sit ansigt, da der ved retssagens start var mulighed for at tage billeder for medierne.

Offeret i drabssagen var den 20-årige Klaus Schelke fra det daværende Vesttyskland. Han lå sammen med sin 22-årige tyske kæreste Bettina Taxis og sov under åben himmel i deres soveposer på helikopterdækket af motorfærgen 'Viking Sally' på vej fra Sverige til Finland.

Den 20-årige tyske turist blev dræbt, mens hans 22-årige kæreste overlevede på et hængende hår efter at have ligget bevidstløs i ugevis.

Da færgen den følgende morgen 28. juli 1987 lagde til kaj i Turku, forsøgte de finske politifolk at fotografere samtlige 1400 passagerer ombord, og en del blev udtaget til nærmere afhøring.

Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet Vis mere Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet

Men den unge danske spejder blev dengang kun betragtet som et vigtigt vidne, fordi det tilsyneladende var ham, der som den første havde opdaget det brutale overfald på det tyske par.

Schelkles kæreste kunne intet huske fra overfaldet, da hun senere blev afhørt af tysk og finsk politi.

En plastikpose med tøj blev senere fundet af et par fiskere på en ø på skibets rute gennem skærgården. Efterforskningen tydede på, at materialet stammede fra skibet, men det gav ikke umiddelbart et gennembrud.

Den 52-årige mand har sammenlagt siddet i fængsel omkring en snes år af sit liv. Han er ikke tidligere dømt for drab, men for en bred vifte af andre alvorlige forbrydelser.

B.T.s omtale 31. juli 1987 af den dengang 18-årige spejderdrengs forklaring om sine oplevelser på færgen mellem Finland og Sverige. Vis mere B.T.s omtale 31. juli 1987 af den dengang 18-årige spejderdrengs forklaring om sine oplevelser på færgen mellem Finland og Sverige.

Det gælder både røveri, tyveri, ulovlig våbenbesiddelse og trusler på livet.

Senest blev han i maj 2016 idømt ni måneders fængsel ved Retten i Lyngby blandt andet en række grove dødstrusler mod sin ekskone. I februar 2017 forhøjede Østre Landsret dog straffen til fængsel i et år.

Under sine afsoninger er han flygtet flere gange. Blandt andet ved at grave sig ud med en teske og ved at flygte over fængselsmuren med en hjemmelavet stige med lameller fra en sengebund.

Det gjorde ham på et tidspunkt hyppigt omtalt i pressen som flugtkonge. I dag har han taget navneforandring.

Retssagen i Finland har påkaldt sig stor international bevågenhed. Mange af journalisterne må ifølge finske medier følge retsmødet fra et tilstødende lytterum, og der bliver talt både finsk, dansk, svensk og tysk.

Ved retsmødets start beklagede retsformanden på svensk, at han ikke kunne tale dansk, men han var derimod i stand til også at byde velkommen på tysk.