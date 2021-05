En helt speciel hammer kan vise sig at få en meget stor betydning for, om en 52-årig dansker kan idømmes fængsel på livstid.

Det er kommet frem mandag formiddag ved retten i den finske by Turku. Her er danskeren HH tiltalt for et næsten 34 år gammelt brutalt overfald på en ungt tysk kærestepar, der lå og sov i deres soveposer på helikopterdækket på en færge fra Sverige til Finland.

Han er også tiltalt for mordforsøg på dødsofferets kæreste. Overfaldet kostede den 20-årige mand livet, mens hans 22-årige kæreste mirakuløst overlevede efter at have været bevidstløs i flere uger.

Hun har ved retssagen i Finland netop krævet en erstatning på samlet 568.143 euro – godt 4,2 millioner kroner – af danskeren. Hun fik fire hammerslag i tindingen og to i baghovedet og fik samtidig hugget sin venstre langfinger af.

Gerningsvåbnet var ifølge tiltalen mod danskeren et meget specielt instrument – en såkaldt slaggehammer, der var stjålet fra passagerfærgens udrustning. Hammeren er spids i den ene ende af hovedet og formet som en mejsel i den anden ende. Først for nylig er efterforskerne tilsyneladende blevet opmærksomme på vigtigheden af det sjældne redskab fra skibets kedelrum.

Danskeren nægter sig skyldig, og det har foreløbig været en hemmelighed, hvorfor den finske anklagemyndighed nu har besluttet at rejse tiltale i mordsagen fra 1987.

Af sagens akter, som B.T. har fået adgang til, fremgår det dog, at blandt andet nogle truende sms-beskeder, som nu tiltalte HH for nogle år siden skrev til sin ekskone, også spiller en rolle.

»Du har ret. Jeg kan være ond, for jeg har slået IHJEL TO gange før,« skrev han blandt andet over telefonen til sin ekskone omkring årsskiftet 2015-2016.

Den nu mordtiltalte dansker blev i år 2000 efterlyst af Københavns Politi efter en fangeflugt med to andre fanger fra Vestre Fængsel.

Det fik straks politiet i Finland til igen at interessere sig for den danske mand, der i 1987 kun blev betragtet som nøglevidne i blodbadet på færgens helikopterdæk, fordi han tilsyneladende som den første opdagede de mishandlede tyskere i deres blodige soveposer.

Dengang var han som kun 18-årig spejderdreng på vej til en spejderlejr i Finland med andre spejdere.

I sine truende sms-beskeder til ekskonen skrev HH i perioden fra oktober 2015 til januar 2016 blandt andet:

»Du skal bare vide, at jeg snart går hele vejen og tager dig med!!!.«

Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet

»Husk nu: Til jeg dør, vil jeg jagte dig.«

»Nu forstår jeg, hvorfor nogen mænd slår deres koner ihjel.«

»Du har ret. Jeg kan være ond, for jeg har slået IHJEL TO gange før.«

»Jo, jeg er morder og kan bevise det, men så ryger jeg i fængsel for lang tid, og det skal jeg ikke, for så slipper du fra min HÆVN, SOM VIL KOMME, NÅR DU IKKE VENTER DET.«

Ifølge politiets materiale i sagen sendte han også ekskonen en kopi af en tidligere avisartikel om de blodige begivenheder i 1987 på færgen Viking Sally.

Også flere politifolk blev i breve kort efter truet af den nu 52-årige. Han betegnede sig selv som »en tikkende bombe«, der ikke havde noget at miste, »andet end mit liv, som jeg er ligeglad med«.

De grove trusler var medvirkende til, at han i maj 2016 blev idømt ni måneders fængsel ved Retten i Lyngby. I februar 2017 forhøjede Østre Landsret dog straffen til fængsel i et år.

Retssagen i Finland vil efter planen fortsætte hele ugen. Det mulige motiv til overfaldet på færgen er ikke oplyst. Og ifølge anklageren vil det næppe komme frem.

B.T.s omtale 31. juli 1987 af den dengang 18-årige spejderdrengs forklaring om sine oplevelser på færgen mellem Finland og Sverige.

Blandt vidnerne er den overlevende kæreste til den dræbte tysker. Den unge mands forældre er i dag døde, men erstatningskravet fremsættes af hans to søstre, hvoraf den ene skal vidne i retten.