En 21-årig dansker er tiltalt for fire grove voldtægter i Norge. Offeret er hans ekskæreste.

Det skriver TV 2 Norge.

Ifølge tiltalen har han flere gange voldtaget sin ekskæreste under det, som politiet kalder grove omstændigheder.

Han skulle blandt andet have bundet hende fast med strips til en seng på et hotelværelse i Oslo.

I et andet tilfælde har han forgrebet sig på hende ved at holde en kniv for hendes hals.

Oveni dette skulle han også have truet med at hælde desinficeringsmidlet Antibac udover hende og sætte ild til det.

Tre af voldtægterne fandt ifølge politiet stede i en periode fra januar 2021 og frem til august sidste år.

Det seneste tilfælde skulle være sket 13. oktober i år. Her var han allerede sigtet i sagen, men var kort forinden løsladt fra politiets varetægt.

Politiet anholdt ham efter ekskærestens anmeldelse, men retten mente ikke, at der var nok til at holde manden varetægtsfængslet i de to uger, som politiet bad om.

I stedet fængslede retten ham i en uge.

Retten gav som begrundelse, at de anså beviserne som værende 'usikre', samt at en længere fængsling var uforholdsmæssig grundet hans unge alder og det, der kaldes betydelige sundhedsmæssige udfordringer.

Da ugen i politiets varetægt udløb, bad de to gange om en forlænget fængsling, men uden held.

21. september kunne den 21-årige dansker derfor forlade fængslet og, ifølge politiet, begå den fjerde voldtægt.

11. oktober blev han pågrebet igen.

Ved den sidste voldtægt skulle han have truet ekskæresten ved at fremvise en walkie-talkie. Han skulle have fortalt hende, at han ville bruge den til at afgive en ordre om enten at dræbe hende eller hendes veninde.

Tilbage i oktober nægtede den 21-årige dansker sig uskyldig. TV 2 Norge ved ikke, hvordan han forholder sig til sigtelserne i dag.

I tiltalen varsler Statsadvokaten, at der kan blive krævet forvaring til danskeren.

Ifølge TV 2 Norge er han tidligere dømt i Danmark, men har ingen tidligere kriminal historik i Norge.

I forbindelse med sin dom i Danmark blev han dømt til ambulant psykiatrisk behandling.