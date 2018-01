En dansk mand er blevet tiltalt for at have dræbt sin kæreste på et hotel i det sydlige Spanien.

Den 54-årige danske mand fra Amager blev anholdt for to og et halvt år siden, efter hans danske kæreste blev fundet nøgen og død på et hotelværelse på BQ Andalucía Beach Hotel ved feriedestinationen Malaga.

Det skriver Ekstra Bladet.

Den danske mand er ifølge anklageskriftet i sagen tiltalt for at have kvalt sin kæreste med ledningen til en mobiloplader.

Drabet skal være sket, efter de to havde været på en bar i feriebyen Torre del Mar, hvor de ifølge anklageskriftet kom op at skændes. Skænderiet fik angiveligt kæresten til at tage tilbage på hotelværelset, som den danske mand først vendte tilbage til morgenen efter.

Ifølge anklageskriftet kom parret endnu engang op at diskutere på hotelværelset, før de havde sex, hvorefter kæresten faldt i søvn. Mens hun sov skal den danske mand have taget ledningen til en mobiloplader og lagt den om halsen på hende, hvorefter han dræbte hende.

Både den tiltalte og hans kæreste havde ifølge tiltalen drukket alkohol og taget kokain, skriver Ekstra Bladet.

Det var den tiltalte mand selv, der ifølge anklageskriftet om morgenen gik ned i hotellobbyen og fortalte hoteldirektøren, at hans kæreste var bevidstløs og ikke trak vejret. Han forklarede angiveligt samtidig, at han ikke kunne huske, hvad der var sket, fordi han var fuld.

Til Ekstra Bladet fortalte hoteldirektøren Andrés Guerrero efter anholdelsen af danskeren, at han fulgte med ham op til hotelværelset, hvor han så kvinden, der lå livløs og kun delvist dækket af et tæppe i sengen.

»Jeg har set mange gæster, der døde af naturlige årsager som hjertestop eller lignende. Men intet som det her,« sagde han dengang.

Drabet skal have fundet sted i sommeren 2015. Dengang bekræftede Udenrigsministeriets Borgerservice til BT, at en dansker var fundet død i feriebyen.

»Vi kan bekræfte, at der er en dansker, der er afgået ved døden i Spanien, og at de pårørende er underrettet,« lød det dengang fra den vagthavende.

Anklagemyndigheden kræver ifølge Ekstra Bladet danskeren dømt for drab. Det kan give mellem ti og 15 års fængsel.

Ifølge de spanske medier nægter manden sig skyldig.