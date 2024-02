I en hvid Volkswagen forsvandt han sammen med to andre ud i det maltesiske sommerland. Væk fra adressen i Sliema, hvor han netop havde frarøvet et kærestepar deres smykker. Og deres liv.

Godt tre og et halvt år senere er danske Jesper Gejl Kristiansen blevet idømt 40 års fængsel for dobbeltdrabet på Christian Pandolfino og Ivor Maciejowski.

Egentlig stod den 32-årige dansker til livstid for sin forbrydelse.

Men med sin tilståelse har han lavet en aftale med den maltesiske anklagemyndighed og fået en mildere straf for det, som i retsdokumenterne bliver beskrevet som »et væbnet røveri, der af en eller anden årsag eskalerede til dobbeltdrab«.

Skudt flere gange

Klokken var cirka 22.30, da det lokale politi 18. august 2020 blev kimet ned af naboer til kæresteparret. De havde hørt skud. Flere af dem.

På adressen i kystbyen blev de første patruljer mødt af et blodigt syn. 50-årige Christian Pandolfino lå i entreen. Skudt fem gange. Blandt andet i halsen og i hjertet.

Ved trappen til hjemmets første sal blev 30-årige Ivor Maciejowski fundet. Dræbt med et enkelt skud i panden.

Meget tyder på, at den 30-årige opholdt sig på førstesalen, da røverne brød ind og skød hans partner. Da han ilede ned ad trappen, blev han selv skudt, fremgår det af udlægningen fra retten.

Naboerne havde ikke kun hørt skudsalven. Nogle havde også set en hvid bil ankomme til stedet, hvorfra to mænd – en høj og en buttet – steg ud og bevægede sig mod kæresteparrets hjem.

Retsteknikere fandt senere mærker på hoveddøren, der indikerede, at røverne havde tvunget sig adgang.

Kort efter skyderiet så en nabo, hvordan den buttede mand, der senere er blevet identificeret som Jesper Gejl Kristiansen, kortvarigt forlod huset, gik hen til den hvide bil og hentede en tredje mand, der dernæst gik med ind.

Et udbytterigt »job«

Da den tredje mand – albaneren Daniel Muka – senere blev anholdt, fortalte han, at han tidligere på dagen 18. august var blevet »lokket« med et »job« med fortjeneste.

Men at han var vred over udfaldet.

Han havde advaret mod at skade ofrene, forklarede han politiet og tilføjede, at han, da han kom ind i huset, hurtigt havde indset, at kæresteparret var blevet dræbt.

I huset fik han at vide, at »jobbet var klaret«, og snart forsvandt trioen ud til den hvide bil og væk fra stedet.

Med sig havde de ifølge vidner en lille pose. I den lå formentlig de smykker, de havde revet af deres ofre. Smykker for omtrent 2300 euro.

På flugt i dagevis

Vidner havde spottet både mærke og nummerplade på den hvide flugtbil, der hurtigt viste sig at være blevet meldt stjålet to uger forinden.

Et par dage efter dobbeltdrabet blev den lokaliseret til en parkeringsplads. Nu med nye – stjålne – nummerplade. I den fandt man en taske tilhørende et af drabsofrenes søster, parykker, masker, handsker og attrapvåben.

Gerningsmændene var dog for længst forsvundet.

Talrige overvågningsvideoer fra området omkring gerningsstedet havde dog givet politiet en idé om, hvem den ene af de mulige gerningsmænd var, og der gik ikke længe, før man skred til anholdelse af serberen Viktor Dragomanski, som i retsdokumenterne bliver beskrevet som »den høje«.

Anholdelsen af ham ledte hurtigt til endnu én. Denne gang af Daniel Muka, som altså havde siddet i bilen, da skuddene lød.

Netop som Dani Muka blev stillet for en dommer 27. august, købte Jesper Gejl Kristiansen en envejsbillet væk fra Malta, og snart satte han sig ombord på et fly til Spanien.

Noget, der fik maltesisk politi til at udstede en europæisk arrestordre på ham.

Nægtede at sige noget

Allerede den efterfølgende dag lykkedes det spansk politi at anholde danskeren, som senere blev udleveret til Malta.

Men mens Daniel Muka i tidligere afhøringer havde fortalt beredvilligt om det fatale røveri, ønskede Jesper Gejl Kristiansen ikke at sige et ord, da han 19. november skulle afhøres af politiet.

Han kan dog blive tvunget til at tale nu.

Med sin tilståelse kan han nemlig vidne mod de to formodede medgerningsmænd uden at inkriminere sig selv.

Også dømt i Danmark

Drabsdommen er ikke den første plet på den 32-åriges straffeattest.

I starten af 10erne var han nemlig én blandt mange tiltalte i et sagskompleks mod en jysk narkoring.

Her blev den dengang 21-årige Jesper Gejl Kristiansen, der oprindeligt er fra Billund, idømt seks års fængsel for handel med i alt 4,1 kilo amfetamin, 250 gram kokain og forsøg på køb af 5000 ecstasy-piller, skrev Vejle Amts Folkeblad.

