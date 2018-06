En dansk statsborger stak ifølge medier i marts sin ekskone ned i Marokko. Siden er han anholdt.

Aarhus. En 49-årig dansk statsborger sidder fængslet i den marokkanske hovedstad, Rabat, sigtet for drab.

Det skriver TV2 Østjylland.

Manden har ifølge belgiske medier stukket sin 40-årige belgiske ekskone ned for øjnene af hendes 8-årige søn.

Overfaldet skete på åben gade sidst i marts. Den 49-årige danske statsborger blev overmandet af folk, der stod i nærheden.

Udenrigsministeriets pressetjeneste og den belgiske ambassade i Rabat bekræfter sagen over for TV2 Østjylland.

Kvinden blev i 2017 skilt fra den 49-årige mand. Hun var assistent for en dommer på den belgiske ambassade i Rabat. Den 40-årige kvinde var bange for sin danske eksmand og havde meldt ham til politiet for trusler.

Det er ifølge TV2 Østjylland ikke første gang, at den 49-årige har stukket en kvinde ned.

I januar 2009 stak han sin 27-årige danske ekskæreste ned på åben gade i Aarhus. Han angreb på fortovet ved Nørreport i Aarhus, hvor kvinden stod med sin nye kæreste og venner.

Manden forsøgte at dræbe den unge kvinde med stik i kinden, tre stik i brystkassen og et stik i bugen. Hun fik punkteret lungen, læsion af lever og tarm og overskæring af nerver til sin højre arm.

Den 27-årige kvinde overlevede med nød og næppe knivoverfaldet.

Overfaldet kostede den 49-årige en anbringelse på psykiatrisk hospital i Risskov. Dommen i marts 2010 var tidsubestemt.

Den 49-årige mand er født i Marokko. Han kom til Danmark som 22-årig. I 2000 fik han dansk statsborgerskab. Før han kom til Danmark, arbejdede han flere steder i Europa.

Han boede i et par år med en dansk kvinde, som han fik en søn med. I Danmark arbejdede han som pædagogmedhjælper og chauffør hos Aarhus Taxa.

Inden retssagen i Danmark blev han mentalundersøgt. Det fremgår, at han vurderes som sindssyg ved den retspsykiatriske undersøgelse.

Ledende overlæge på Afdeling R på Psykiatrisk Hospital i Risskov, Trine Arngrim, kan ikke udtale sig om patienter. Men hun siger til TV2 Østjylland, om den 49-årige:

- Dommen blev ændret. Så han ikke længere havde en dom til anbringelse.

Hvorfor han blev lukket ud, vil hun ikke uddybe.

/ritzau/