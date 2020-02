En 51-årig dansk mand er blevet anholdt i Brasilien for et drab begået i 1993.

Det oplyser Københavns Politi til B.T. og tilføjer, at man nu er i dialog med de brasilianske myndigheder om en udlevering.

Ifølge B.T.s oplysninger og flere portugisiske medier er der tale om Rasmus Kirkegaard Kristiansen, der har været som sunket i jorden siden juli 1993, hvor han angiveligt myrdede og parterede den 37-årige danske skatteflygtning Erik Højer Christensen med en fukssvans.

Forinden var de to kørt sammen fra England, hvor Erik Højer Christensen boede, over Frankrig og til det nordlige Portugal, fordi Erik Højer Christensen havde en klar idé om, at der kunne være en stor fortjeneste på at købe brugte luksusbiler i Tyskland og sælge dem i Sydeuropa.

Men Erik Højer Christensen nåede aldrig at få solgt nogen biler.

For da de to ankom til det nordlige Portugal omkring 1. juli 1993, blev Erik Højer Christensen altså på mystisk vis slået ihjel - angiveligt af den dengang 25-årige Rasmus Kirkegaard Kristiansen.

Et kvindeligt øjenvidne har forklaret, at hun så en mand, der ifølge hende var Rasmus Kirkegaard Kristiansen, skille sig af med en blodig sav og et par gummihandsker på en affaldsplads 12 km fra det sted, liget blev fundet.



Det skete nær en bjergkløft i et skovområde 30 km øst for den portugisiske havneby Porto, hvor Erik Højer Christensens parterede underkrop to uger senere blev fundet efterladt sammen med en tom, blodig kuffert med hans visitkort.

Resten af udlandsdanskerens lig er aldrig fundet, og væk var den nu drabssigtede Rasmus Kirkegaard Kristiansen - og har været det siden.

Legede kispus med politiet

Og så alligevel ikke helt.

Offeret for savmordet, skatteflygtningen Erik Højer Christensen (t.v.) hyggede sig kort før sin død sammen med den formodede gerningsmand Rasmus Kirkegaard Kristiansen (t.h.).

For selv om han altså har været efterlyst af både dansk politi og Interpol siden starten af 1990'erne, sendte den efterlyste dansker i tiden efter stadig nyhedsbreve til såkaldte 'retainerklienter', hvor han ifølge en artikel fra Politiken i januar 1994 med titlen 'Kispus med politiet' forsøgte at retfærdiggøre sig selv.

»Blandt andet skriver han, at den myrdede Erik Højer Christensen er kommet for tæt på mafiaen i forbindelse med noget børneporno, og at det er mafiaen, der står bag drabet. Ellers skriver han om skattetænkning og skattefiduser,« lød det fra kriminalkommissær Bent Espersen fra drabsafdelingen i København til Politiken i 1994, inden han tilføjede:

»Alt sammen noget højtravende noget, som der nok ikke er det store belæg for. Brevene bliver sendt som telefax fra postforsørgelseskontorer fra Bermuda og Portugal, men indtil nu har vi ikke kunnet spore ham via disse telefax. Vi aner rent faktisk ikke, hvor han befinder sig i verden.«

Nogle måneder senere i september samme år tonede Rasmus Kirkegaard Kristiansen pludselig frem på landsdækkende tv hos Danmarks Radio. To timer før nyhedsudsendelsen afleverede en taxi et videobånd i TV-Byen, som dengang lå i Søborg, hvorpå den efterlyste dansker bedyrede sin uskyld.

Taxien blev i øvrigt prajet af ukendt person, der bad om at få videobåndet leveret til TV-Byen straks.

På det brasilianske justitsministeriums hjemmeside fremgår det, at Rasmus Kirkegaard Kristiansen blev anholdt fredag i den forgangne uge, og at han vil forblive fængslet i landet, indtil man har taget stilling til, om han skal udleveres til Danmark eller ej.