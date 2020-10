En 36-årig dansker, der bor i New Jersey, er tiltalt for at have bedraget firma for knap tre millioner kroner.

En 36-årig dansker, der er bosat i den amerikanske delstat New Jersey, risikerer op til 20 års fængsel, efter at han er blevet sigtet for underslæb for 550.000 dollar - knap tre millioner kroner - mod det selskab, han var ansat i.

Det skriver det lokale medie tapinto.net.

Danskeren arbejdede for et firma, der blandt andet står for salg og reparation af militært udstyr fra det amerikanske forsvarsministerium til Egypten.

Den 36-årige havde ifølge oplysninger, der er kommet frem i retten, ansvaret for sikkerhedsforanstaltningerne og logistikken i forbindelse med transport af forskelligt hemmeligtstemplet udstyr mellem USA og Egypten.

Men han stod også for at sende alle nødvendige papirer og fakturaer fra selskabet til den egyptiske regering.

Når den egyptiske regering havde godkendt fakturaerne, blev de sendt til det amerikanske forsvarsministerium, som udbetalte pengene til danskerens arbejdsgiver.

Men ifølge sigtelsen sendte danskeren falske fakturaer til egypterne fra sin arbejdsgiver, der ville have betaling for ydelser fra et fupfirma, som danskeren selv havde oprettet.

Når egypterne havde godkendt de falske fakturaer, og det amerikanske forsvarsministerium havde betalt dem, fik danskeren sin arbejdsgiver til at overføre dem til fupfirmaet, lyder anklagen ifølge tapinto.net.

På den måde skal han i løbet af to år have fået sin arbejdsgiver til at overføre 550.000 dollar til fupfirmaet.

/ritzau/