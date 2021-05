Den 52-årige dansker, der i den finske by Turku er tiltalt i en spektakulær sag om et dødeligt overfald på et ungt tysk par helt tilbage i 1987, er tirsdag formiddag i vidneskranken.

Han nægter sig skyldig i tiltalen for mord på en 20-årig tysk mand og mordforsøg på offerets 22-årige kæreste, der overlevede på et hængende hår i lang tid i bevidstløs tilstand.

Det brutale overfald fandt sted under åben himmel om natten til 28. juli 1987, hvor det unge tyske interrail-par havde lagt sig til at sove i deres soveposer på helikopterdækket på færgen »Viking Sally« på vej fra Sverige til Finland.

På det tidspunkt var den nu tiltalte dansker en 18-årig spejderdreng på vej til en sommerlejr i Finland med andre spejdere.

I vidneskranken fortæller danskeren ifølge finske medier, at han i løbet af aftenen og natten nogle få gange var oppe på helikopterdække for at ryge i mørket, så hans spejderkammerater ikke skulle opdage det.

Da de forslåede tyskere blev opdaget i deres blodige soveposer, var han dog i selskab med nogle få svenske spejdere på dækket.

»Vi hørte en stemme, der ikke talte, men stønnede. Jeg sagde til de andre, at vi skulle have fat i kaptajnen. Jeg sagde, at der var sket et mord eller noget i den retning, og at ofrene ikke kunne efterlades. De andre rejste sig for at søge hjælp, og jeg blev hos ofrene. Jeg prøvede at tage deres puls,« forklarede den tiltalte dansker i vidneskranken ifølge finske medier.

Han bærer som den eneste i retslokalet i Turku ikke ansigtsmaske. Han har via sin advokat forklaret retten, at han er blevet vaccineret med to stik mod corona i Danmark, og det har retsformanden accepteret.

Den 52-årige dansker i blåt jakkesæt bærer ifølge finske medier som den eneste i retten i Turku ikke mundbind. Han nægter sig skyldig i mord og mordforsøg i 1987. Foto: RONI LEHTI Vis mere Den 52-årige dansker i blåt jakkesæt bærer ifølge finske medier som den eneste i retten i Turku ikke mundbind. Han nægter sig skyldig i mord og mordforsøg i 1987. Foto: RONI LEHTI

De to tyske ofre blev transporteret i land med en tilkaldt redningshelikopter, men to timer senere blev den 20-årige Klaus Schelke fra Stuttgart erklæret. Hans 22-årige kæreste Bettina Taxis var i overhængende livsfare, men overlevede.

Hun fik blandt andet hugget en finger af, da hun blev slået i hovedet med en skarp hammer, og lider stadig af kraftige mén fra overfaldet – blandt andet nedsat syn på det ene øje.

Da skibet næste morgen lagde til kaj i Turku, forsøgte de finske politifolk at fotografere samtlige 1400 passagerer ombord, og en del blev udtaget til nærmere afhøring.

Den danske spejderdrengs forklaring om, at han havde hjulpet ofrene og været med til at bære Bettina Taxis væk fra gerningsstedet blev tilsyneladende taget for gode varer. Den 18-årige dansker solede sig ifølge vidner i de kommende dage i mediernes opmærksomhed som en slags helt, og gav flere interviews.

Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet Vis mere Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår. Foto: Politiet

Nogle af hans udtalelser fra 1987 belaster ham dog i dag som tiltalt, mener anklagemyndigheden. Blandt andet fordi han fortalte, at ofrene hverken var blevet slået, sparket eller stukket med kniv, men snarere slået med en hammer.

Det har siden vakt undren, fordi det først langt senere lykkedes retsmedicinerne at finde frem til, hvad gerningsvåbnet havde været. Efter blandt andet at have slået på kroppen af en død gris i en sovepose nåede eksperterne frem til, at gerningsvåbnet havde været en såkaldt slaggehammer.

En meget speciel hammer, som fandtes ombord på skibet. Spids som en syl i den ene ende af hovedet, og nærmest med et lille økseblad i den anden ende.

Det konkrete gerningsvåben er dog aldrig fundet – det menes gerningsmanden at have kastet i vandet straks efter det brutale overfald på de sovende tyskere.

Sådan så det ud i foråret 2000, da Københavns Politi efterlyste den nu mordtiltalte dansker efter endnu en af hans fangeflugter fra et lukket fængsel. Det var med til at give ham betegnelsen »flugtkonge« i pressen. Vis mere Sådan så det ud i foråret 2000, da Københavns Politi efterlyste den nu mordtiltalte dansker efter endnu en af hans fangeflugter fra et lukket fængsel. Det var med til at give ham betegnelsen »flugtkonge« i pressen.

Af sagsmaterialet i sagen fremgår det, at den nu 52-årige dansker for få år siden indirekte tilstod at være gerningsmanden under samtaler med danske og finske politifolk i et dansk fængsel, hvor han afsonede en dom for anden kriminalitet. Han beskrev i detaljer, hvordan han havde slået de sovende tyskere med en slaggehammer, som han havde stjålet ombord på færgen.

Retten har dog afvist, at anklagemyndigheden umiddelbart kan bruge de indirekte tilståelser i den aktuelle retssag. Især fordi danskeren dengang ikke havde en advokat ved sin side, ligesom samtalerne foregik på engelsk.

Ifølge det finske sagsmateriale, som B.T. er i besiddelse af, har han dog også tilstået det blodige overfald i fortrolighed over for to kvinder, som skal føres som vidner under sagen.

Det drejer sig om hans 43-årige ekskone og en 56-årig kvinde, som nærmest har været som en reservemor for ham under nogle af hans lange fængselsophold tidligere.

B.T.s omtale 31. juli 1987 af den dengang 18-årige spejderdrengs forklaring om sine oplevelser på færgen mellem Finland og Sverige. Vis mere B.T.s omtale 31. juli 1987 af den dengang 18-årige spejderdrengs forklaring om sine oplevelser på færgen mellem Finland og Sverige.

Den overlevende kvinde fra overfaldet har i Finland krævet en erstatning på samlet 568.143 euro – godt 4,2 millioner kroner – af danskeren. Hun fik fire hammerslag i tindingen og to i baghovedet og fik samtidig hugget sin venstre langfinger af.

Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængsel på livstid til danskeren, som altså nægter sig skyldig.