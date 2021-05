Billederne kan ses i videoen herover. Vi skal advare om, at billederne er stærkt ubehagelige.

De to unge ofre var fløjet væk med en redningshelikopter i nattemørket.

Alligevel vidnede gerningsstedet på færgen 'Viking Sally' i dagslyset om morgenen stadig på uhyggelig vis om en voldsom forbrydelse.

Det står i disse dage klart ved retten i den finske by Turku.

Her har offentligheden fået indblik i politiets billeder fra gerningsstedet i den næsten 34 år gamle kriminalgåde, hvor en 52-årig dansker er tiltalt for mord og mordforsøg på to unge tyske turister.

Ifølge den finske anklagemyndighed var det danskeren, der som dengang 18-årig spejderdreng angreb de to sovende interrailtyskere, da de natten til 28. juli 1987 var faldet i søvn i deres soveposer under åben himmel på helikopterdækket på færgeturen fra Sverige til Finland.

Danskeren nægter sig dog skyldig i retten. Han har forklaret, at han blot kom op på helikopterdækket for at ville ryge, og sammen med tre svenske spejdere fandt han de dødeligt forslåede tyskere.

De svenske spejdere har i politiafhøringer oplyst, at de ikke lagde mærke til, om danskeren havde blod på tøjet, da han kom hen til det tyske par. Det fik han dog meget hurtigt bagefter, da han bar den ilde tilredte Bettina Taxis, 22, væk fra gerningsstedet.

Retssagen har også givet et indblik i, hvad gerningsvåbnet formentlig har været. Nemlig en såkaldt slaggehammer, der har en sylespids ende på den ene side af hovedet og nærmest en mejsel i den anden ende.

Det dødelige overfald på det tyske par skete efter politiets opfattelse med en såkaldt slaggehammer som denne, der formentlig blev stjålet fra skibets kedelrum. Selve gerningsvåbnet er aldrig fundet. Formentlig smed morderen hammeren i vandet fra skibet.

Det anvendte gerningsvåben er aldrig fundet – formentlig har gerningsmanden kastet det i vandet.

Faktisk har den 52-årige dansker, der har siddet i fængsel i næsten 20 år af sit liv for blandt andet røverier og trusler, uofficielt indrømmet mordet og mordforsøget.

Dels over for nogle af sine nærmeste og dels over for danske og finske politifolk i 2016. I det, som han selv betegnede som et »psykologisk spil« med politiet, tilstod han indirekte det morderiske overfald med en slaggehammer.

Han lod forstå, at politifolkene snakkede med den rigtige person, og den tyske kvinde behøvede ikke længere frygte en ukendt gerningsmand. Men den tidligere spejderdreng ville ikke formelt komme med en officiel tilståelse, da han ikke havde lyst til at »æde en ny dom« efter allerede at have siddet næsten 20 år af sit liv bag tremmer.

Det unge kærestepar Klaus Schelkle, 20, og Bettina Taxis, 22, fra Vesttyskland fotograferet på deres interrailtur kort inden den skæbnesvangre sejltur fra Stockholm i Sverige til Turku i Finland. Midt om natten blev de overfaldet i deres soveposer. Han blev dræbt – hun overlevede på et hængende hår.

Under den aktuelle retssag i Finland fik danskerens forsvarsadvokater allerede på første retsdag en vigtig delsejr, da de af retsformanden fik medhold i, at afhøringsrapporterne fra de tidligere politiforhør ikke kunne fremlægges.

Især fordi danskeren i 2016 ikke havde haft en advokat ved sin side, ligesom afhøringen ikke var foregået på dansk, men på engelsk.

Til gengæld havde anklageren i Finland håbet, at en videoafhøring fra København af den 52-åriges ekskone ville gavne bevisførelsen. I sms-beskeder til hende har han nemlig i meget klare vendinger pralet med at være morder og sendt avisartikler om færgemordet til hende.

Den 43-årige ekskone turde dog alligevel ikke vidne og blev som nærtstående til den tiltalte fritaget for vidnepligten. Han er i forvejen dømt for dødstrusler mod hende, og i tidligere forhør har hun fortalt, hvordan han ved en lejlighed klemte først en pude og siden et stykke plastik over hendes mund, så hun mistede bevidstheden.

Den nu mordtiltalte dansker blev i år 2000 efterlyst af Københavns Politi efter en fangeflugt med to andre fanger fra Vestre Fængsel.

Den overlevende tyske kvinde fra overfaldet har i Finland krævet en erstatning på samlet 568.143 euro – godt 4,2 millioner kroner – af danskeren. Hun fik fire hammerslag i tindingen og to i baghovedet og fik samtidig hugget sin venstre langfinger af.

Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om fængsel på livstid til danskeren, som altså nægter sig skyldig.