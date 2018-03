Sagen begyndte med fundet af 21 klitorisser i en fryser i 2015. Torsdag har domstol udmålt straf til dansker.

En sydafrikansk domstol idømmer danske Peter Frederiksen to gange livsvarigt fængsel.

Det skriver det lokale medie OFM.

Straffen får danskeren for drab og voldtægt af et barn, der hver især udløser en livstidsdom.

Danskeren blev i november kendt skyldig i 36 anklager - blandt andet at have bestilt mordet på sin ekskone og voldtægt af en lille pige. Ifølge anklageskriftet skete det fra pigen var cirka tre til syv år gammel.

Sagen begyndte med et makabert fund tilbage i september 2015, hvor politiet fandt 21 afskårne klitorisser i danskerens fryser i Bloemfontein, der ligger cirka 400 kilometer syd for Johannesburg.

Fundet er han imidlertid ikke dømt for.

Anklageren havde i første omgang derfor rejst tiltale for omskæring, men anklagerne blev frafaldet, da det ikke er muligt at udmåle en straf for det.

Cirka en måned efter anholdelsen af danskeren i 2015 blev hans ekskone skudt og dræbt i nabolandet Lesotho.

Hun var kronvidnet i sagen, og han blev dømt skyldig i at have bestilt drabet, som blev udført af ukendte gerningsmænd.

Anklager Amanda Bester argumenterede tirsdag for, at danskerens bestilling af mordet på sin ekskone burde udløse en dom på livstid. Voldtægten af den lille pige burde ligeledes give livstid, lød det.

Hun mener, at danskeren udgør en fare for samfundet.

Dommer Johann Daffue sagde i forbindelse med afsigelsen af straffen, at især kvinder bør beskyttes fra mænd som Peter Frederiksen.

- Du tror, at du ikke har gjort noget galt. Du har ikke vist nogle følelser, sagde dommeren ifølge medie OFM.

Foruden drab og voldtægt er danskeren dømt for ulovlig våbenhandel, børneporno og bestikkelse af et vidne.

Strafudmålingen blev udskudt fra november til marts, da danskeren ville mentalundersøges. Tirsdag fremlagde en medarbejder fra det sydafrikanske fængselsvæsen en rapport af danskerens mentale tilstand.

Den viser, at danskeren har psykopatiske træk og ikke angrer sine forbrydelser.

Danskeren har gennem sagen nægtet sig skyldig.

Ifølge mediet OFM siger danskeren efter afgørelsen, at han undskylder over for det sydafrikanske samfund.

Peter Frederiksen vil ifølge OFM og Ekstra Bladet anke dommen.

/ritzau/