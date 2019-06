En 53-årig dansk mand er fundet død på Malta.

Det oplyser maltesisk politi til B.T.

Der er tale om den danske dykkerinstruktør Allan Hartmann-Jensen. Det oplyser mediet Malta Today - og tidligere har maltesisk politi også sat navn på manden.

Hos det maltesiske politi oplyser man, at undersøgelserne af dødsårsagen er i gang.

»Vi kan ikke sige mere om omstændighederne lige nu, da der foregår undersøgelser og der skal foretages en obduktion,« lyder forklaringen til B.T.

»Men vi kan bekræfte, at han er fra Danmark,« lyder det videre.

I en pressemeddelelse fra politiet på Middelhavsøen fra fredag, blev det slået fast, at den 53-årige dansker, som har været savnet siden 5. juni, blev fundet død i en garage i St. Paul's Bay 20. juni omkring klokken 13.30.

Efterforskningen af sagen er fortsat i fuld gang.

Og derfor er det endnu for tidligt at sige, om Allan Hartmann-Jensen er blevet udsat for en forbrydelse.

I en efterlysning fra 17. juni skriver politiet på Malta, at Allan Hartmann-Jensen sidst blev set i midten af maj måned.

Det var på Bugibba-pladsen i byen af samme navn.

I efterlysningen beskrives også, at Allan Hartmann-Jensens udseende samt oplysninger til det lokale politi, hvis man har oplysninger i sagen.