En 53-årig dansk mand sidder i disse dage på anklagebænken i Lagos, Nigeria, hvor han er anklaget for at have dræbt sin kone og en pige, lokale medier angiver som parrets treårige datter.

Mandag afgav politiinspektør Babashola Afolyan vidneforklaring i sagen, og han var ikke i tvivl om, at danskeren stod bag det brutale dobbeltdrab.

Det skriver flere medier, heriblandt The Nation.

Sagen stammer fra april 2018, hvor de første overskrifter lød, at danskeren havde fundet sin kone, 37-årige Ali Zainab Nielsen – en kendt sangerinde i Nigeria – og den treårige pige død i deres hjem.

Pilen pegede hurtigt på danskeren.

Allerede få dage efter fundet af de afdøde, informerede det lokale politi danske myndigheder om, at de efterforskede en 53-årig dansker i forbindelse med drabene.

Ifølge flere nigerianske medier blev danskerens kone og datter banket og kvalt i deres soveværelse, hvorefter de blev slæbt ud i køkkenet.

Den forbrydelse blev danskeren officielt tiltalt for i juni 2018.

Mandag afgav politiinspektør Babashola Afolyan så vidneforklaring i sagen.

Han fortalte, at politiet fra start havde fokus på danskeren og anså ham som hovedmistænkt med det samme.

Politiet var fra starten så overbeviste om, at den 53-årige dansker var skyldig, at de aldrig undersøgte andre mistænkte i sagen, fortalte Babashola Afolyan.

Danskerens forsvarsadvokat spurgte politiinspektøren direkte til, om politiet havde talt med naboerne, gennemgået videoovervågning i området, undersøgt telefonopkald og set på fingeraftryk, svarede politiinspektøren, ifølge nigerianske medier, at han ikke havde undersøgt andre mistænkte – danskeren var den eneste.

Efterforskernes fokus på den 53-årige dansker var blandt andet opstået, fordi politiet tidligere havde fået oplysninger om, at manden var voldelig.

»Den 18. Juni 2017 ankom den tiltaltes kone (til politistationen, red.) klokken to om morgenen og klagede over, at den tiltalte omkring en time tidligere havde skubbet hende ned på sengen, presset hænderne omkring hendes hals og tævet hende. Hun fortalte samtidig, at det var tredje gang, det var sket,« sagde politiinspektør Babashola Afolyan i retten:

»Hun fortalte også, at hun havde mistanke om, at han var stofmisbruger. Hver gang han tog stoffer, bankede han hende. Alt dette gjorde ham til vores hovedmistænkte.«

Den danske mand har hele vejen igennem nægtet sig skyldig. Retssagen genoptages i morgen, onsdag.