Torsdag besluttede 23-årige Emil Folmer Heltoft fra Aalborg at begynde dagen med løbetur efter at være ankommet til Rhodos sammen med sin kæreste dagen før. På vej op ad et bjerg tæt på det hotel, hvor de boede, kom han på afveje. Pludselig stod han foran et menneskelig.

»Det tog mig 15 minutter at løbe op ad bjerget, men det tog ikke mere end 30 sekunder at komme ned igen. Jeg var bange for, at han var blevet spist af et dyr, og hvis det dyr stadig var der, så skulle jeg kraftedeme væk hurtigt,« siger Emil.

Liget havde ligget der længe, for ud over knogler var der ikke mere end et bælte og lidt rester fra et par shorts.

På kortet kan man se, hvor Emil fandt liget på Rhodos



Emil fik stoppet en motorcyklist for enden af bjerget, som han bad ringe til politiet. Det krævede en del overtalelse, for manden på motorcyklen troede ikke på ham.

Kort tid efter ankom tre betjente, som bad Emil vise dem, hvor liget lå.

»Da vi kom derop, spurgte jeg betjentene om det var et mennske, og de svarede, at det var uden tvivl et menneskelig.’«

De to betjente fortalte Emil, at det sandsynligvis var en tysk mand, der i 2014 havde forladt sin familie for at gå en tur, men aldrig var kommet tilbage. Senere kom flere betjente, brandfolk og nogle retsmedicinere til. De vurderde, at manden var faldet og havde slået hovedet mod en sten, som havde slået ham ihjel.

Da Emil kom tilbage til hotellet, var hans kæreste meget glad for at se ham. Han var kommet afsted uden telefon, og da han forsøgte at ringe op fra en af betjentenes telefon, tog hun den ikke.

»Hun tog den ikke, så jeg indtalte en telefonsvarer, hvor jeg sagde noget i stil med: ‘Hej skat, jeg har fundet et menneskelig, og nu er jeg i politiets varetægt - men jeg er okay.’ Det var ikke så betænksomt,« fortæller Emil og griner lidt.

Emil og hans kæreste Jannie er ikke mærket af oplevelsen og fortsatte deres ferie på den græske ø Rhodos.