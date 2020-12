Siden 2017 har en dansk statsborger været sigtet for terror i Spanien. På tredje år i træk venter han på at blive stillet til regnskab for en forbrydelse, han selv siger, han ikke har begået.

Melilla er en spansk enklave, der ligger på Marokkos nordkyst. Byen er kendt for sin historiske bymur og et 11 kilometer langt nyopført pigtrådshegn, der skal holde migranter ude af Europa.

Her er 44-årige Mohammed el Mahdaoui fanget på tredje år i træk. Spansk politi mistænker ham for at være del af et dansk-spansk terrornetværk, men det benægter han selv.

»Jeg er ikke terrorist, og jeg har aldrig haft intention om at begå nogen form for terror. Det ligger ikke i min natur. Jeg har været uheldig at løbe ind i de forkerte mennesker, og nu er jeg låst fast her og kan ikke bevæge mig. Jeg kan ikke rejse, jeg kan ikke arbejde, og jeg får kun dårlige nyheder hjemmefra,« siger Mohammed el Mahdaoui.

Mohammed el Mahdaoui bliver anholdt af spansk politi 23. juni 2017. Foto: Guardia Civil Vis mere Mohammed el Mahdaoui bliver anholdt af spansk politi 23. juni 2017. Foto: Guardia Civil

Hvad det er for terrorvirksomhed, de spanske myndigheder mener, han har begået, ved han ikke præcis, da der ikke er formuleret et anklageskrift i sagen. Det eneste, han ved, er, at han er sigtet for organisering og finansiering af terror, og den sigtelse har store konsekvenser for ham selv og hans familie.

I Sverige har han syv børn, der bor sammen med hans ekskone. Fordi spansk politi har taget hans pas, kan han ikke besøge dem, og på grund af terrorsigtelsen er børnene for nylig blevet nægtet opholdstilladelse i Sverige.

I Melilla har han yderligere to børn med sin nye kone, men han har ingen arbejdstilladelse i Spanien og kan heller ikke modtage understøttelse. Derfor må han leve af almisser fra venner og familie.

Mohammed el Mahdaoui ejer et hus i Melilla, og den 23. juni 2017 blev det stormet af 50 betjente. Den dag blev han lagt i håndjern og ført til Estremera, som er et af Madrids værste fængsler, men historien begynder i København mange år tidligere.

Mohammed el Mahdaoui er født i Marokko og kom som barn til Danmark med sine forældre. Han er dansk statsborger, uddannet laborant og har arbejdet for en stor dansk medicinalvirksomhed.

I 2007 begyndte han at blive mere religiøs og kom i forskellige moskeer. I en moské i København mødte han Abdul Samad Fateh, den nu afdøde imam fra Grimhøjmoskeen, der også gik under navnet Abu Hamza.

Efter at have mødt Abu Hamza fik Mohammed el Mahdaoui første gang besøg af PET. Mødet var en forebyggende samtale og forløb udramatisk, men fra den dag var han på efterretningstjenestens radar.

Samme år rejste han på hajj – muslimernes pilgrimsrejse med en gruppe på 28 pilgrimme. I den gruppe var der en anden person, som PET også holdt skarpt øje med. Kenneth Sørensen – en dansk konvertit, der havde tiltrukket sig PET's opmærksomhed, da han mødte op ved hvert eneste retsmøde under terrorsagen fra Glostrup.

Kenneth Sørensen, som også går under navnet Abdul Malik, er angiveligt blevet dræbt og begravet i Syrien ifølge en video, der cirkulerer på internettet. Vis mere Kenneth Sørensen, som også går under navnet Abdul Malik, er angiveligt blevet dræbt og begravet i Syrien ifølge en video, der cirkulerer på internettet.

Mohammed el Mahdaoui fortæller, at han ikke havde meget med Kenneth Sørensen at gøre på turen til Mekka, men efter hjemkomsten blev han inviteret til Melilla af en lokal imam, der også havde deltaget i pilgrimsrejsen.

I den spanske enklave mødte han igen Kenneth Sørensen, som havde brug for en tolk til at oversætte, hvad de andre sagde.

»Jeg anede ingenting om jihadister eller grupperinger. Jeg var bare en almindelig dansk fyr med arbejde,« siger han.

Mohammed el Mahdoui fortæller, at han efterfølgende blev glad for at være i Melilla og købte et hus dernede. Kenneth Sørensen sluttede sig i 2013 til IS i Syrien, hvor han blev meldt dræbt i kamp nær byen Homs.

Terrorsagen mod Mohammed el Mahdaoui I Danmark har Mohammed el Mahdaoui været sigtet for momssvindel for mere end 59 millioner kroner. Svindlen blev begået gennem 24 virksomheder. I 2016 meddelte Københavns Vestegns Politi, at de havde opgivet at rejse tiltale mod Mohammed el Mahdaoui. I en pressemeddelelse udsendt af det spanske indenrigsministerium efter politiaktionen står der, at Mohamed el Mahdaoui er mistænkt for at have relation til et netværk der har organiseret udsendelse af hellige krigere til Syrien og Mali. Derudover mistænker de ham for svindel for mere end 59 millioner kroner gennem 24 virksomheder i Danmark. Altså det samme forhold, som de danske myndigheder har droppet at rejse tiltale for. I retten sagde anklagemyndigheden, at de havde konfiskeret et usb-stik med terrorpropaganda. Derudover blev varetægtsfængslingen begrundet med, at Mohammed el Mahdaoui i 2015 – to år forinden – var indrejst i Spanien med 100.000 euro i udeklarerede kontanter. Pengene var ifølge Mohammed el Mahdaoui opsparede og lånte midler, der skulle bruges til at renovere huset i Melilla.

I Danmark blev Mohammed el Mahdaoui sigtet for omfattende momssvindel for 59 millioner kroner i 24 selskaber. Penge, som myndighederne mener er gået til at sende Kenneth Sørensen og andre jihadister af sted til hellig krig i Syrien og Mali.

I november 2016 modtog han imidlertid et brev om påtaleopgivelse fra Vestegnens Politi. Sigtelsen mod ham var frafaldet, fordi anklagemyndigheden vurderede, at han ikke ville blive kendt skyldig, hvis sagen kom for retten.

Men Mohammed el Mahdaoui var stadig i PET's søgelys, og han er overbevist om, at det var PET, der bestilte den spanske politiaktion mod hans hus i Melilla 23. juni 2017.

»PET bruger de spanske myndigheder til at udføre deres beskidte arbejde. De har ikke noget på mig, og i stedet får de spansk politi til køre en sag, der trækker ud i årevis,« siger han.

Danske betjente deltager i en terror-ransagning i den spanske enklaveby Melilla. På deres gule veste står der 'politi'. Foto: Guardia Civil Vis mere Danske betjente deltager i en terror-ransagning i den spanske enklaveby Melilla. På deres gule veste står der 'politi'. Foto: Guardia Civil

De 50 politifolk, der stormede huset, var alle maskerede, og blandt dem var der to, som havde brug for en tolk.

»Der stod 'politi' på deres gule veste, og de talte dansk med hinanden,« siger Mohammed el Mahdaoui, der overværede ransagningen iført håndjern.

Efter politiaktionen blev han indsat i Estremera-fængslet i Madrid, et af Spaniens værste fængsler. Der sad han isolationsfængslet i to og et halvt år.

Sidste år blev han med hjælp fra sin spanske advokat løsladt mod kaution. I halvandet år har han været på fri fod med ugentlig meldepligt, men han har stadig ingen udsigt til at skulle møde i retten.

Mohammed el Mahdaoui under anholdelsen i Melilla 23. juni 2017. Vis mere Mohammed el Mahdaoui under anholdelsen i Melilla 23. juni 2017.

»Jeg vil gerne for en dommer og have afklaret, om jeg har gjort noget ulovligt. Når jeg spørger, hvornår sagen kommer for retten, svarer de, at de afventer svar fra Danmark, men der er ikke nogen sag mod mig i Danmark. PET har prøvet med både terrorfinansiering og opfordring til terror, men de har ikke noget på mig,« siger han.

Når du omgås personer som Kenneth Sørensen, er det så ikke forståeligt nok, at politiet tror, du har noget med terror at gøre?

»Jeg har fuld forståelse for, at man skal bekæmpe terrorisme, men når man bruger terrorlovene i et alt for vidt omfang, så rammer man uskyldige mennesker og deres familier. Det er virkelig tilfældet her.«

Mohammed el Mahdaouis danske advokat, Rasmus Sølberg, siger til B.T., at danskeren befinder sig i et juridisk limbo, som gør det svært at begære ham udleveret til Danmark.

»Han er i en form for varetægt, hvor der ikke er udsigt til, at sagen kommer for en dommer,« siger Rasmus Sølberg.

De spanske myndigheder kan tilbageholde ham i op til 10 år på kaution uden at rejse tiltale. Det er lang tid, og derfor har advokaten nu taget kontakt til Rigsadvokaten.

»Vi vil gerne have, at Rigsadvokaten eller Justitsministeriet kontakter de spanske myndigheder og får en melding om, hvad planen er med ham her. Det kan ikke være rigtigt, at han skal gå rundt i Spanien i mange år uden at komme for en dommer,« siger Rasmus Sølberg.

B.T. har spurgt PET, hvad deres rolle i den spanske terrorsag mod Mohammed el Mahdaoui er, men efterretningstjenesten har ikke ønsket at udtale sig om sagen.