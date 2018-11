En nu 40-årig mand rejste til Syrien for at kæmpe mod Islamisk Stat. Det har kostet ham et halvt års fængsel.

Vestre Landsret har mandag idømt en mand seks måneders fængsel for ulovligt ophold i et konfliktområde.

Dermed stadfæster landsretten dommen fra Retten i Aarhus, som i juni nåede til samme resultat.

Sagen er den første om ulovligt ophold i et konfliktområde.

I 2016 og 2017 befandt Tommy Mørck sig i Syrien for at kæmpe imod Islamisk Stat nær Raqqa. Men han havde ikke fået politiets tilladelse, og dermed overtrådte han en af paragrafferne i straffelovens kapitel om terrorisme.

Det er justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der formelt har rejst anklagen mod den nu 40-årige mand fra Aarhus.

Hans forgænger på posten, Søren Pind fra Venstre, lancerede i 2016 loven om ophold i konfliktområder som et led i "den hårde linje over for terror".

Imidlertid er den første, der dømmes, altså en borger, der kæmpede imod Islamisk Stat, som af myndighederne beskrives som en terrororganisation.

- Man ville egentlig ramme IS-krigere, men man rammer alle mulige andre, har Tommy Mørck tidligere udtalt.

I retten har han forsvaret sig med, at han ikke vidste præcis, hvor han befandt sig i ørkenen. Den forklaring blev dog hverken godtaget af by- eller landsret.

Vestre Landsret fandt det ligesom byretten bevist, at den 40-årige flere gange krydsede grænsen til al-Raqqa distriktet og bevægede sig ind i dette.

- Landsretten lagde ved udmålingen af staffen blandt andet vægt på, at manden ikke havde noget anerkendelsesværdigt formål med at indrejse og opholde sig i distriktet, og at han havde deltaget i væbnet kamp, skriver Vestre Landsret på sin hjemmeside.

Tommy Mørcks forsvarer, Amalie Starch, oplyser, at de nu vil forsøge at få sagen for Højesteret.

/ritzau/