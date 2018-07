En dansk mand har i London erkendt sig skyldig i at have smuglet steroider for mange millioner kroner.

London. En af verdens største dopingbagmænd er dansk.

Det står klart, efter at 37-årige Jacob Sporon-Fiedler ved retten i London har erklæret sig skyldig i at være hjernen bag illegal import af store mængder steroider til Storbritannien.

Derfra er de sendt videre til den internationale sortbørs, der via internettet giver millioner af mennesker verden over mulighed for at skyde medicinsk genvej til at få større muskler.

Det skriver Politiken torsdag på baggrund af en meddelelse fra Storbritanniens enhed mod organiseret kriminalitet, National Crime Agency.

De britiske efterforskere har indtil videre knyttet danskeren direkte til partier af ulovlige dopingstoffer til en gadeværdi på mere end 250 millioner kroner.

Efterforskerne betragter det som verdens nok største sag om illegale steroider.

Det samlede sagskompleks med yderligere fem tiltalte alle britiske statsborgere tæller dopingstoffer for mindst 675 millioner kroner.

Som bagmand risikerer Jacob Sporon-Fiedler op mod 14 års fængsel, og han er heller ikke ukendt hos afdelingen for organiseret kriminalitet i Københavns Politi.

- Det er en kæmpe sag, som vi er bekendt med. Og hans produkter er vi da også stødt på flere gange i Danmark, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen.

Han er også langtfra et nyt navn hos myndighederne i Danmark såvel som udlandet, da Politiken blandt andet tilbage i 2012 afslørede danskeren som manden bag en stor dopingring.

Et af de største mærker på det illegale steroidmarked i Danmark såvel som globalt hed Alpha-Pharma. Bag de mange produkter stod et indisk firma med en dansk stifter og direktør: Jacob Sporon-Fiedler.

Avisen fandt i 2012 blandt andet ud af, at han i Indien legalt kunne producere piller og ampuller med doping, som han kunne sælge illegalt med stor fortjeneste.

Dengang afviste Jacob Sporon-Fiedler over for avisen, at han gjorde noget ulovligt med stofferne, der giver øget risiko for blandt andet hjerteanfald og leverskader.

I 2014 beslaglagde britiske toldere 600 kilo steroider, der var sendt fra en adresse i Indien til Belfast, og derfra begyndte efterforskningen mod danskeren for alvor.

Retssagerne mod Sporon-Fiedler og de andre sigtede er planlagt til februar og april 2019. Det har ikke været muligt for Politiken at få en kommentar fra danskeren.

/ritzau/