Ifølge norsk politi fik en dansk mand et ildebefindende, som i sidste ende endte med, at han druknede.

København. En dansk mand har fredag mistet livet i en drukneulykke i Norge.

Det skriver det norske medie NRK ifølge B.T.

Ulykken skete i forbindelse med, at manden fiskede laks i en elv i Trøndela, der ligger nord for Trondhjem.

De pårørende er blevet underrettet.

- Der er meget, der tyder på, at han har fået et ildebefindende. Vidner har fortalt, at han pludselig faldt om i elven, siger Randi Fagerholt, operationsleder ved politiet i Trøndelag, til NRK.

- De trak ham op på land og påbegyndte genoplivning, før sundhedspersonalet overtog, tilføjer hun.

Ifølge B.T. blev norsk politi kontaktet klokken 10.44, men mandens liv stod ikke til at redde. Han blev erklæret død klokken 11.33.

/ritzau/